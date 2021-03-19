شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فايق: اللقاح المصرى ضد كورونا حصل على موافقة لإنتاج أول دفعة تجريبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الإعلامي أحمد فايق، إن اللقاح المصرى ضد فيروس كورونا "كوفي فاكس"، جرت تجربته على الحيوانات، ونجحت تلك التجارب، وتم استخراج موافقة من هيئة الدواء المصرية لإنتاج أول دفعة تجريبية، وهو الآن في انتظار موافقة لإجراء التجارب السريرية بشأنه.

وأضاف فايق، في برنامج "مصر تستطيع" المذاع عبر قناة dmc، أن اللقاح المصرى بعد حصوله على موافقة لإنتاج التجارب السريرية به، من المقرر أن يمر بثلاثة مراحل، الأول التجربة على عدد قليل منه للتأكد من سلامة اللقاح على البشر، أما الثانية فتجربته على عدد متوسط من 100 إلى 500 متطوع، والثالثة سيتم تجربته على أعداد كبيرة قد تصل إلى 50 ألف متطوع من المواطنين من بلاد مختلفة بسبب التنوع الجيني، للتأكد من سلامة الدراسات وفعاليته ضد الفيروس.

وأوضح أن اللقاح المصرى تم إنتاجه من المركز القومى للبحوث في مصر، التابع لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، متابعا: "المركز القومى للبحوث أنتج لقاحات كثيرة من قبل للقضاء على مرض أنفلونزا الطيور".

وفى حلقة أمس، قال الإعلامى أحمد فايق، أن مصر بها مراكز بحثية قادرة على إيجاد جزء من الحل لمُعضلة فيروس كورونا المستجد بالتزامن مع الخطوات التي يتخذها العالم، مشيرا إلى أن هيئة الدواء المصرية منحت ترخيصا لمصنع مصري هو من سيتولى إنتاج العينة التجريبية للقاح المصرى الذى سيستخدم في التجارب السريرية.

وأضاف "فايق" خلال برنامج "مصر تستطيع": "مصر ستدخل المرحلة الأولى من التجارب على اللقاح وسمى (covi vax)، وقائد الفريق العلمي المشرف على تجارب اللقاح يسمى محمد أحمد علي، وقد نشر في وقت سابق المئات من الأبحاث العلمية، والفريق الذي يعمل معه نخبة من كبار الأساتذة المصريين في هذا التخصص".

وتابع فايق: "المركز القومي للبحوث عمل على سلالة الفيروس الموجودة في مصر، وأجرى تجارب معملية على 4 أنواع من الحيوانات، وهو الآن فى انتظار التصريح الخاص بتجربة اللقاح سريريا، وكل ذلك تم نشره في بحث علمي في إحدى الدوريات الطبية الكبرى حول العالم، وتم تحكيمه من كبار الأساتذة والعلماء الدوليين، وهم من راجعوه وقالوا إن التطعيم واللقاح المصري ينتج أجسام مضادة وتستمر فاعليتها حتى الأسبوع الثالث عشر".

وأوضح أن العلماء أكدوا أن اللقاح ثبت أنه آمن وفعال عند تجربته على الحيوان.