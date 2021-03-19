شكرا لقرائتكم خبر عن قناة السويس تستعد لاستقبال الكراكة مهاب مميش الأكبر بالشرق الأوسط.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد الكراكة مهاب مميش، أحدث وأكبر كراكات الشرق الأوسط للانضمام لأسطول هيئة قناة السويس بعد اكتمال بنائها بإحدى الترسانات الهولندية وانتهاء تجارب البحر والتكريك بهولندا، ومن المقرر أن تبدأ الكراكة رحلتها إلى مصر الأسبوع المقبل، محمولة على متن إحدى سفن الشحن الثقيل من ميناء روتردام إلى ميناء بورسعيد، وسيكون هناك فريق عمل مرافق للكراكة من الشركة الهولندية لحضور اختبارات التشغيل والإنتاجية بمصر.

وقال بيان لهيئة قناة السويس، إن هذه الخطوة تأتي تنفیذًا لتوجیھات الرئیس عبد الفتاح السیسي، بالعمل على تعظیم أصول الھیئة وتطويروتحديث أسطول الكراكات والوحدات البحرية التابعة لھا ضمن استراتیجیة الھیئة 2023.

ويبلغ طول الكراكة 147.4 متر، وعرضها 23 مترًا، بعمق 7.7 متر، وغاطس 5.5 متر، وقدرة كلية 29190 كيلو وات.

ومن المتوقع أن تغادر السفينة الأخرى الذى تم التعاقد عليها أيضًا "حسين طنطاوى"، لإجراء تجارب بحرية في الشهرين المقبلين.

كان الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لقناة السويس السابق، وقع فى أكتوبر 2017، عقدًا مع شركة IHC الهولندية لبناء كراكتين، لتنضمان إلى أسطول الكراكات بهئية قناة السويس، بقيمة 300 مليون يورو، وقدرة كلية تبلغ 29190 كيلو وات، وحفار بقدرة 4800 كيلو وات، ما يمكنهما من العمل طوال 24 ساعة يوميًا، وفى جميع أنواع التربة الرملية والطينية والصخرية، والعائد من تشغيل الكراكتين بخلاف تكاليف الأجور والتشغيل، يتمثل فى توفير ما يصل إلى 60 مليون دولار سنويًا على الدولة.

وأكد الفريق أسامة ربيع، أن الكراكتين الجديدتين تعدان إضافة قوية نحو تعزيز قدرات أسطول كراكات الهيئة، ونقطة انطلاق لخدمة الأهداف القومية واستراتيجية العمل التى تصبو إلى رفع كفاءة القناة والحفاظ على تنافسيتها من خلال الاضطلاع بأعمال الصيانة الدورية وتنفيذ مشروعات التطوير المستمرة بالمجرى الملاحي، علاوة على كونها نقلة نوعية لتلبية الحاجة الماسة لتوطين تكنولوجيا التكريك المتطورة وتعظيم الاستفادة من الخبرات المتراكمة لرجال إدارة الكراكات بالهيئة فى هذا المجال للمشاركة فى تنفيذ المشروعات القومية المختلفة وأبرزها الخطة القومية لتطوير الموانئ وتطهير البحيرات.



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