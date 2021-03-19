شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الأرثوذكسية تنعى الفنان التشكيلى عادل نصيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الفنان العالمى عادل نصيف، الذى توفى اليوم متأثراً بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الكنيسة فى بيان لها: "تنعى الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وعلى رأسها البابا تواضروس الثانى، الفنان العالمى عادل نصيف، الذى رقد فى الرب اليوم، ذاكرين له بكل الحب والتقدير مجهوداته المخلصة التي بذلها في خدمة الكنيسة، من خلال أعماله الفنية المتميزة في الأيقونات القبطية، ومشاركته القيمة فى مجلة الكرازة على مد سنوات، نيح الله نفسه البارة في فردوس النعيم، وليمنح العزاء السمائى لكل محبيه وتلاميذه وعارفيه".

كان الفنان التشكيلى عادل نصيف، رائد الأيقونة القبطية والجداريات، قد توفى اليوم متأثراً بإصابته بفيروس كورونا المستجد، وأعلن رضا نصيف عضو مجلس النواب السابق، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عن وفاه شقيقة عادل نصيف قائلاً: انتقل إلى السماء أخى وحبيبى الفنان عادل نصيف، والدفنة غدا السبت بمدافن الأسرة بقرية أبو حنا بمركز شبراخيت، والعزاء السادسة مساء بمطرانية البحيرة.