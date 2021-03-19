شكرا لقرائتكم خبر عن تشييع جنازة الفنان التشكيلى عادل نصيف غدا ودفنه بمقابر الأسرة بالبحيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى اليوم الفنان التشكيلي عادل نصيف رائد الأيقونة القبطية والجداريات، متأثراً بإصابته بفيروس كورونا المستجد.



وأعلن رضا نصيف عضو مجلس النواب السابق، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عن وفاه شقيقة عادل نصيف قائلاً: انتقل الى السماء أخى وحبيبى الفنان عادل نصيف، والدفنة غدا السبت بمدافن الأسرة بقرية أبو حنا بمركز شبراخيت، والعزاء السادسة مساء بمطرانية البحيرة.



يملك الراحل عادل نصيف، تاريخا طويلا من الإبداع والتميز، امتد لأكثر من ثلاثين عاما، فى مجال الفن القبطى، فهو فنان متخصص فى تنفيذ الأعمال الكبيرة من الفسيفساء والفريسكو والأيقونات، وحظي نصيف بلقب "سفير الفن القبطى" لمشاركاته العديدة في المعارض والمحافل الفنية بالداخل وبالخارج، وأول مصرى على مستوى دول الشرق الأوسط حصد بسابقة أعماله الفنية فرصة ترجمة كتاب له عن فن الأيقونة باللغتين الإنجليزية والفرنسية، وصدر الكتاب في ولاية نيويورك بالولايات المتحدة عام 2018، ولاقى الكتاب قبولًا على المستوى العالم خاصة أنه يشرح فن الأيقونة القبطية.



بدأ الفنان العالمى عادل نصيف مسيرته الفنية مبكرا بعد تخرجه في كلية الفنون الجميلة وانطلق بعدها إلى أوروبا، قام باستكمال وتركيب أعمال وأيقونات فنية بمساحات كبيرة احتلت 7 كنائس أرثوذكسية، وقام قداسة البابا تواضروس الثانى بتدشين بعض هذه الأعمال ولاقت الأعمال الفنية إعجاب الشعب القبطى والمهجر حيث تميزت أعماله بالروح المصرية.







