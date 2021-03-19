شكرا لقرائتكم خبر عن حي غرب الإسكندرية يوضح حقيقة انهيار عقارين بمنطقة كوم الشقافة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أوضحت المهندسة سحر شعبان، رئيس حى غرب الإسكندرية، اليوم الجمعة، حقيقة ما تم تداوله بشأن انهيار عقارين في منطقة كوم الشقافة بحي كرموز غرب الإسكندرية، دون إصابات.

وقالت «شعبان»، في تصريحات اليوم، إن العقارين المشار إليهما في الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تعرضا للانهيار منذ فترة وغير مأهولين بالسكان، ولم يسفر انهيارهما عن حدوث أي إصابات .

وأضافت «شعبان» أن الحي تواجد أثناء انهيار العقارين وتم التعامل معهما وإزالة الأجزاء الخطرة حفاظا على حياة المارة، لافتة إلى أن الحي قام بإخلاء العقارين المجاورين من السكان حفاظاً على أرواحهم.

وأكدت رئيس حى غرب الإسكندرية أن البلاغ قديم والعقارين صادر لها قرار إزالة منذ فترة، وأشارت إلى عدم وجود أي انهيارات في منطقة كوم الشقافة أو في حى غرب بالكامل خلال الأسبوع الجاري.