شكرا لقرائتكم خبر عن بمناسبة عيد الأم .. 34 مستشفى تفتح أبوابها غدا للأمهات لمدة يومين للكشف مجانا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت خمس جمعيات أهلية تابعة لوزارة التضامن الاجتماعي عن فتح أبواب مستشفياتها وعياداتها الخيرية غدا السبت، ولمدة يومين؛ للكشف وتشخيص الأمراض لكل أمهات مصر مجانا بمناسبة عيد الأم، وذلك تقديرا واحتفاء بدورها في المجتمع والأسرة، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقال الدكتور عادل عدوي وزير الصحة الأسبق رئيس مجلس إدارة الجمعية الطبية إنه بوصفنا جمعيات غير هادفة للربح فإننا نعمل على الجمع بين مميزات القطاع الخاص والمستشفيات الحكومية، وسد الفجوة في الخدمات العلاجية لتقديم أفضل الخدمات الطبية بأسعار اقتصادية.

وأضاف أنه بمناسبة الاحتفال بشهر المرأة وعيد الأم تم التنسيق ما بين الجمعيات لهذه الاحتفالية، عن طريق فتح أبواب 34 مستشفى ومركزا طبيا تابعة للجمعيات الخيرية وموزعة على 8 محافظات، هي: القاهرة، الجيزة، القليوبية، أسيوط، الغربية، البحيرة، المنوفية الإسماعيلية.

وأشار إلى أن هذه المستشفيات ستتيح تقديم خدمات الكشف والتشخيص في كافة التخصصات الطبية، وأمراض النساء، وتم الاستعداد لهذه الاحتفالية بتجهيز الفرق الطبية والتمريض والتنبيه على اتباع كافة الإجراءات الوقائية لتجنب الازدحام وانتقال عدوى فيروس كورونا.

وأكد أنه سيتم تقديم خدمات تنظيم الأسرة وموانع الحمل مجانا وفي حال اكتشاف أي إصابات مزمنة سنعمل على دعم السيدات وتقديم أفضل خدمة علاجية ممكنة لهن.

ومن جانبه، قال الدكتور أحمد سعفان أستاذ المسالك بطب عين شمس ورئيس مجلس إدارة جمعية مدينة نصر للتنمية والرعاية الاجتماعية (رابعة العدوية سابقا)، إن المستشفيات الأهلية التابعة للجمعيات الخيرية تعمل تحت إشراف 3 وزارات، هي: التضامن والعدل والصحة، ونجحت هذه الجمعيات خلال 6 سنوات في رفع كفاءة وتطوير 34 مستشفى ومركزا طبيا والتعاقد مع أساتذة كليات الطب لتحسين مستوى الخدمة الطبية في العيادات والعمليات بكافة التخصصات دون تلقى أي تبرعات أو دعم من الدولة، حيث تم الاعتماد على تطبيق معايير الإدارة الرشيدة وإشراك الأطباء في تطوير منظومة الخدمات من أجهزة ونظم رعاية وأصبحت تلك المستشفيات تقدم مستوى مميزا من الخدمات العلاجية بأسعار اقتصادية.

وأضاف أن اللافت في الأمر أنه بجانب تحسن الخدمة الطبية بمرور السنوات زاد الدخل السنوي للمستشفيات وأصبحت تقدم كافة الخدمات العلاجية لمختلف شرائح المجتمع.

وأكد أن المستشفيات الخيرية التابعة لوزارة التضامن تجري سنويا نحو 70 ألف جراحة في مختلف التخصصات وتعالج 1500 مريض فشل كلوي إلى جانب عمليات القلب والجهاز الهضمي والأورام والعيادات الخارجية والتي تخدم ملايين المرضى بمختلف محافظات مصر.