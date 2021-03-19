شكرا لقرائتكم خبر عن ترعة الزمر أول محور يربط شمال وجنوب الجيزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إن مشروع محور «ترعة الزمر» يهدف إلى حل العديد من المشكلات المرورية بمدينة الجيزة، ويعيد توزيع الحركة المرورية بما يخفف الاختناقات الحالية بميدان الجيزة ومحورى 26 يوليو وصفط اللبن، لافتًا إلى أنه يُعد أول محور مرورى حر يربط بين شمال وجنوب المحافظة. واستعرض «الجزار» الموقف التنفيذى لمشروع المحور، حيث بلغت نسبة التنفيذ نحو 60%، كما يعمل «جهاز تعمير القاهرة الكبرى» فى مسار المشروع بالكامل من القوس الجنوبى للطريق الدائرى بمنطقة المنيب حتى الطريق الدائرى شمالًا «دائرى الوراق»، بطول نحو 12 كيلومترًا وعرض (33- 65.5) متر ويربط المحاور العرضية الرئيسية (26 يوليو، جامعة الدول العربية، صفط اللبن، فيصل، والهرم)، بالإضافة إلى شوارع (مستشفى الصدر، الثلاثينى، خاتم المرسلين، ومطار إمبابة)، بتكلفة تقديرية 4.5 مليار جنيه.

وأضاف «الجزار» أن المحور يضيف مداخل جديدة لمدينة الجيزة للربط مع محافظة القاهرة، ويوفر نصف مسافة الرحلة بين شمال وجنوب الطريق الدائرى باستغلال القوس الغربى للطريق الدائرى، ما يؤدى إلى تقليل وقت الرحلات، وخفض التلوث، وتوفير استهلاك الوقود، ويتضمن إنشاء محور حر اتجاهين (حارة مرورية بكل اتجاه) بعرض 3 لـ4 أمتار، وتطوير الطريق السطحى لخدمة الحركة المرورية للأهالى بالمناطق التى يمر بها المشروع، بعرض 2 لـ3 أمتار حارة مرورية فى كل اتجاه، وإعادة تخطيط المنطقة بصورة حضارية، فضلًا عن إنشاء تقاطعات حرّة للربط مع الطريق الدائرى، والمحاور المرورية الرئيسية المتقاطع معها، واستغلال المساحات المتوافرة أسفل الكبارى بشكل حضارى كمتنزهات وجراجات وغيرها من الخدمات اللازمة.