شكرا لقرائتكم خبر عن مناورة لقياس جاهزية مكافحة التسرب البترولى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت الشركة العامة للبترول، بمشاركة عدد من شركات المنطقة الجغرافية لشمال وشرق خليج السويس، وشركات جنوب خليج السويس- فعاليات تدريب «تحيا مصر» بحقول الصحراء الشرقية، استهدفت قياس مدى الاستعدادات للتعامل مع حوداث التلوث والتسرب البترولى، ومواجهة حوادث التلوث البحرى المحتملة والسيطرة عليها وعدم امتدادها ومحاصرتها.

وأكد الكيميائى هشام الشريف، مساعد رئيس الشركة للسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، على أهمية التدريب العملى لحماية البيئة البحرية من أى تلوثات.

وخلال الفعاليات قدم الجيولوجى أحمد زكى، مدير عام حماية البيئة ومكافحة التلوث بالشركة، شرحًا تفصيليًا لخطوات المناورة والتى شاركت فيها شركات المنطقتين الجغرافيتين لشمال وجنوب الخليج بعدد من المعدات، بالإضافة إلى معدات الشركة العامة، بواقع 6 وحدات بحرية وحواجز مطاطية لمحاصرة بقعة زيت وحماية الشواطئ، و4 كواشط زيت وسيارة سحب زيت من المياه، وعدد من المعدات الثقيلة «اللوادر والقلاب والونش وسيارات الإطفاء والإسعاف».

تأتى المناورة فى إطار الوعى المتنامى للحفاظ على البيئة، وخصوصًا حماية البيئة البحرية من التسربات النفطية، وتقوم وزارة البترول متمثلة فى الهيئة المصرية العامة للبترول، بالتنسيق مع وزارة البيئة متمثلة فى جهاز شؤون البيئة، وجميع الهيئات والمؤسسات المعنية بحماية البيئة البحرية، لتنفيذ النصوص الواردة فى قانون حماية البيئة رقم 4 لسنة 1994.