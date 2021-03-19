شكرا لقرائتكم خبر عن حملات موسّعة فى 5 محافظات لمنع التلاعب بـ«دعم التموين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنّت مديريات التموين بعدد من المحافظات حملات موسّعة على منافذ صرف السلع التموينية والمخابز لمنع التلاعب بالدعم الذى تقدمه الدولة للمواطن. وأعلنت مديرية كفر الشيخ ضبط 10 أطنان ملح، ومضرب أرز، لمخالفة القرارات واستخدام علامة تجارية مِلْك للغير فى تعبئة الأرز، كما حررت مديرية المنيا محاضر لـ6 مخابز لإنتاج خبز ناقص الوزن، وتم التحفظ على 21 شيكارة دقيق بلدى مدعم، بالإضافة إلى ضبط مخزن أغذية دون ترخيص، و1000 علبة سجائر تجميع.

وفى المنوفية، ضبطت الحملة 50 كرتونة من «حبات الكرسبى»، بإجمالى نحو 29 ألف قطعة، غير صالحة للاستهلاك الآدمى، بالإضافة إلى ضبط 3 آلاف و200 علبة سجائر مجهولة المصدر، و12 مخبزًا لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وأحد المخابز لتصرف صاحبه فى 40 شيكارة دقيق بلدى مدعم فى بنى سويف.