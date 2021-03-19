شكرا لقرائتكم خبر عن «القوى العاملة»: صرف دفعات جديدة من «إعانة الطوارئ» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن صندوق إعانات الطوارئ للعمال بالوزارة يقوم حاليًا باستكمال صرف الدفعتين الرابعة والخامسة، من إعانات العاملين بقطاع السياحة المتضررين من فيروس كورونا وقطاع الغزل والنسيج وقطاعات أخرى، كاشفًا أن إجمالى ما تم صرفه من الصندوق لهذه القطاعات بسبب «كوفيد- 19» وصل إلى مليار و49 مليونًا و98 ألف جنيه، صُرفت لنحو 600 ألف و519 عاملًا، يعملون فى 81 ألفاً و559 منشأة، وذلك بنسبة 100% من الأجر الأساسى للعاملين، وهو الحد الذى قام صاحب العمل بالتأمين عليهم به، والمثبت فى «التأمينات» بحد أدنى 600 جنيه، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بصرف مرتبات العمالة المنتظمة بالقطاعات المتضررة، وفى مقدمتها السياحة.

ولفت الوزير إلى أنه بالنسبة لقطاع السياحة «خاص وعام»، تم صرف 890 مليونًا و407 آلاف جنيه، صُرفت لـ509 آلاف و350 عاملًا، يعملون فى 8354 منشأة.

أما بالنسبة لقطاع الغزل والنسيج «خاص وعام»، فتم صرف 100 مليون و212 ألف جنيه، صُرفت لـ77 ألفًا و725 عاملًا، يعملون فى 100 منشأة، كما تم صرف 58 مليونًا و479 جنيهًا لـ23 ألفًا و444 عاملًا، يعملون فى 105 منشآت بقطاعات «خاص وعام».

وأكد «سعفان» أنه تم وضع قواعد للصرف للقطاعات المتضررة، خاصة لقطاع السياحة، وفقًا لها يتم تقديم الطلبات إلى الاتحاد العام للغرف السياحية لمراجعتها وتقديمها إلى الصندوق، الذى بدوره يراجعها مع «التأمينات الاجتماعية»، وعلى أثره يتم الصرف للمنشآت المتعثرة بموجب شيكات أو تحويلات بنكية على الحساب الخاص بها.