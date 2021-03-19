صرح المهندس راضي عمار، رئيس الوحدة المحلية بسرس الليان، بقيام حملة من محلس المدينة بالتنسيق مع قسم شرطة سرس الليان بفض فرح بشارع بور سعيد منعا للتجمعات والاختلاط وحرصا على الصحة العامة للمواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والتحفظ على أدوات الفراشة والمعدات المستخدمة.

شكرا لقرائتكم خبر عن فض فرح والتحفظ على الفراشة والمعدات في المنوفية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012