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شكرا لقرائتكم خبر عن فض فرح والتحفظ على الفراشة والمعدات في المنوفية (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
صرح المهندس راضي عمار، رئيس الوحدة المحلية بسرس الليان، بقيام حملة من محلس المدينة بالتنسيق مع قسم شرطة سرس الليان بفض فرح بشارع بور سعيد منعا للتجمعات والاختلاط وحرصا على الصحة العامة للمواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والتحفظ على أدوات الفراشة والمعدات المستخدمة.
وشدد رئيس الوحدة المحلية بسرس الليان على ضرورة الإلتزام بتطبيق قرار رئيس الوزراء وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا.
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