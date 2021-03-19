شكرا لقرائتكم خبر عن باحثة إعلام بقنا تحصل على الماجستير في «تأثير المواقع الإلكترونية على سلوكيات الأطفال» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حصلت ريهام أسامة سيد حسين، الباحثة بإعلام قنا بجامة جنوب الوادي، على درجة الماجستير بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف في الرسالة المقدمة منها بعنوان: (تفاعلية أطفال جنوب الصعيد مع المواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت وتأثيرها على قيمهم الاجتماعية ومهاراتهم السلوكية.



وتكونت لجنة الإشراف على الرسالة من كل من الدكتورة هالة كمال نوفل، أستاذة الإذاعة والتليفزيون وعميدة كلية الإعلام بقنا سابقًا، والدكتورة محمد عمارة، وكيل كلية الإعلام بقنا.



وضمت لجنة المناقشة والحكم كل من الدكتور محمود حسين إسماعيل، أستاذ الإذاعة والتليفزيون بالمعهد العالي للطفولة بعين شمس، والدكتورة أسماء محمد مصطفى، أستاذ مساعد الصحافة بكلية الإعلام بقنا.



وأشادت لجنة التحكيم والمناقشة بالرسالة المقدمة من الباحثة، قبل أن تعلن النتيجة بمنحها درجة الماجستير بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف.

ريهام أسامة سيد حسين، الباحثة بإعلام قنا بجامة جنوب الوادي

ريهام أسامة سيد حسين، الباحثة بإعلام قنا بجامة جنوب الوادي