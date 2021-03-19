شكرا لقرائتكم خبر عن هولندا تبدأ شحن «الكراكة مهاب مميش» إلى قناة السويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة Royal IHC الهولندية، أنها انتهت امس من تسليم «الكراكة» مهاب مميش إلى هيئة قناة السويس. وقالت في بيان على موقعها إنه سيتم نقل الكراكة الجديدة إلى مصر من خلال تحميلها على متن سفينة شحن الأسبوع المقبل، من ميناء روتردام إلى قناة السويس.

قالت هيئة قناة السويس، إن الكراكة مهاب مميش تعد أحدث وأكبر كراكات الشرق الأوسط المنضمة لأسطول الهيئة بعد اكتمال بنائها بترسانة Royal IHC الهولندية وانتهاء تجارب البحر والتكريك بهولندا. ومن المقرر أن تبدأ الكراكة رحلتها إلى مصر الأسبوع القادم، محمولة على متن إحدى سفن الشحن الثقيل من ميناء روتردام إلى ميناء بورسعيد.

من المنتظر أن يكون هناك فريق عمل مرافق للكراكة من شركة IHC الهولندية لحضور اختبارات التشغيل والإنتاجية بمصر. وتأتي الخطوة تنفیذا لتوجیھات الرئیس عبدالفتاح السیسي بالعمل على تعظیم أصول الھیئة وتطويروتحديث أسطول الكراكات والوحدات البحرية التابعة لھا ضمن استراتیجیة الھیئة ٢٠٢٣.

ويبلغ طول الكراكة ١٤٧،٤متراً، وعرضها ٢٣متراً، بعمق ٧,٧ متر، وغاطس ٥,٥متر، وقدرة كلية ٢٩١٩٠ كيلو وات.