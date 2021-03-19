شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تعطلها عالميا .. عودة خدمات واتساب وماسنجر وإنستجرام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أفاد عدد من مستخدمي وسائل التواصل منذ قليل بعودة خدمة تطبيقات «واتساب»، و«ماسنجر»، و«إنستجرام».

يأتي ذلك بعد أن أعلن العديد من المستخدمين حول العالم اليوم الجمعة، عن خلل في التطبيقات الثلاث، مما أدى إلى توقفهم عن العمل نهائيا. وذلك بحسب موقع «داون ديتيكتور».

ويرصد موقع داونديتيكتور الأعطال من خلال تجميع تقارير الحالة من عدة مصادر. وربما يعاني عدد أكبر من المستخدمين من انقطاع الخدمات.

وجاءت الشكاوى في أمريكا وألمانيا ومصر وقطر وتركيا والبرازيل وكولومبيا وتشيلي وغيرها من الدول.