شكرا لقرائتكم خبر عن سفير روسيا بالقاهرة يزور كنيسة القديس أنطونيوس في البحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

زار جيورجي بوريسينكو سفير روسيا بالقاهرة ودبلوماسيون روس آخرون، كنيسة القديس أنطونيوس القبطية الأرثوذكسية بدير القديس أنطونيوس في محافظة البحر الأحمر.



وذكر بيان للسفارة الروسية بالقاهرة على موقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك) اليوم الجمعة أن الدبلوماسيين الروس أشادوا بالاهتمام الكبير بأقدم الأديرة في العالم الذي يعود تاريخه إلى 17 قرنًا، مؤكدا وجود الروابط الدينية القديمة بين روسيا ومصر التي تعتبر التقاليد الأرثوذكسية جزءا مهما منها.



أعربت السفارة عن شكرها لرهبان دير القديس أنطونيوس على كرم ضيافتهم، مشيرا إلى أن الأمر المثير للإعجاب هو الحفاظ على الكنوز المذهلة للأديان والثقافات والعصور التاريخية المختلفة في الأراضي المصرية القديمة.