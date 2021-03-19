شكرا لقرائتكم خبر عن «التضامن الاجتماعى»: خطة لمكافحة تعاطى المخدرات بمحافظة سوهاج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بحث صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، برئاسة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، مع اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، تنفيذ خطة متكاملة لمكافحة تعاطى المخدرات بالمحافظة، وحماية الشباب من الوقوع فى براثن الإدمان.

واستعرض عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، آليات عمل الخطة، فى ضوء نتائج المسح القومى لمشكلة المخدرات، الذى نفذه الصندوق بالتعاون مع المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، والأمانة العامة للصحة النفسية؛ لمعرفة الوضع الحقيقى للتعاطى، والذى أشار إلى مد خدمات الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان إلى محافظة سوهاج، حيث سيتم تنفيذ العديد من الأنشطة التوعوية والبرامج التدريبية؛ لوقاية الطلاب وتوعيتهم بمخاطر الإدمان على مستوى كافة المعاهد الأزهرية والمدارس بمراحل التعليم المختلفة.

وسيتم استهداف 1000 مدرسة على مدار عام ضمن «برنامج اختار حياتك» لإعداد كوادر طلابية وإكسابهم المهارات، وكذلك تنفيذ أنشطة رياضية تستهدف الأطفال والشباب بـ210 مراكز شباب وأندية اجتماعية ورياضية سنويا. كما تتضمن الخطة تنفيذ برامج الوقاية من المخدرات داخل القرى، فى إطار مبادرة «قرية بلا إدمان»، تتضمن تنفيذ زيارات منزلية لتوعية الأسر بأضرار تعاطى المخدرات، وآليات الاكتشاف المبكر، وكيفية التعامل مع الحالات المرضية، والتواصل مع الخط الساخن لعلاج الإدمان «16023»؛ لتقديم الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة، حيث تستهدف 181 قرية داخل 7 مراكز بسوهاج. وأوضح عثمان، أنه تم الاتفاق على تنظيم اللقاءات التوعوية داخل المؤسسات والهيئات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية المختلفة بالمحافظة، ضمن مبادرة «مصلحتك»؛ لرفع الوعى بمخاطر إدمان المواد المخدرة، والتأكيد على أن من يطلب العلاج من الإدمان طواعية يتم اعتباره كمريض، ويتم علاجه بالمجان وفى سرية تامة، من خلال الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان.

وأكد اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، على تكثيف حملات الكشف على العاملين بالجهاز الإدارى بالمصالح الحكومية المختلفة داخل المحافظة؛ للتأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة، كذلك التنسيق مع مديرية أمن سوهاج؛ لتكثيف حملات الكشف على السائقين بالطرق السريعة، وسيقوم الصندوق بتوفير كواشف التحاليل.