شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يعلن موعد نتيجة الصفين الأول والثانى الثانوى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الوزارة ستعلن نتيجة امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى للفصل الدراسى الأول، الاثنين المقبل، كما أعلن مخاطبة المدارس والإدارات والمديريات التعليمية بقائمة المقررات الدراسية المخصصة لشهر مارس لصفوف النقل للسنوات من الرابع الابتدائى حتى الثانى الإعدادى.

وقال «شوقى»، في تصريحات عبر صفحته، على موقع التواصل الاجتماعى، فيسبوك، إن باقى المقررات للمرحلة الثانوية يجرى إعدادها حاليًا وسيتم نشرها قريبًا.

وتستعد الوزارة لعقد اختبارات مارس، ضمن طرق تقييم الطلاب في الفصل الدراسى الثانى للصفوف من الرابع الابتدائى حتى الثانى الإعدادى في المدارس الرسمية والخاصة والدولية.

وتعقد الوزارة 3 اختبارات ورقية مجمعة في شهور مارس وإبريل ومايو بنفس الضوابط الخاصة بامتحانات صفوف النقل للصفوف من الرابع الابتدائى حتى الثانى الإعدادى بديلًا عن امتحانات الفصل الدراسى الثانى. ويُعقد الامتحان الشهرى فيما تم دراسته خلال المدة السابقة للامتحان ويعتبر ما يتم الامتحان فيه منتهيًا ولا يدرج في امتحانات الشهور التالية، كما يُعقد امتحان مادة التربية الدينية، نهاية الفصل الدراسى الثانى، بالتزامن مع امتحان شهر مايو.

وحددت الوزارة مواعيد اختبارات شهر مارس للمرحلة الابتدائية، فجاء اختبار الصف الرابع الابتدائى، يوم الاثنين، ٢٩ مارس، والخامس الابتدائى، الثلاثاء، ٣٠ مارس، والسادس الابتدائى، الأربعاء، ٣١ مارس، فيما جاء اختبارات الصف الأول الإعدادى، الاثنين، ٢٩ مارس، والثانى الإعدادى، الثلاثاء، ٣٠ مارس.

في سياق متصل، أعلنت وزارة التربية والتعليم ضوابط وتفاصيل امتحانات الطلاب على نظام «أبناؤنا في الخارج»، للصفوف من الرابع الابتدائى وحتى الثانى الثانوى والتى تنطلق في الثالث من إبريل وفق الجداول المعلنة من قبل الوزارة.

وأكدت أنه يمكن الحصول على رقم جلوس الطالب من خلال الموقع الإلكترونى: https://Sabroad.emis.gov.eg.

وسيتم إتاحة تحميل الامتحانات من خلال موقع «أبناؤنا في الخارج» وفقًا لنظام دراسة الطالب «عربى- لغات- دمج»، وعلى الطالب تحميل وطباعة هذه الامتحانات طبقًا للجدول المعلن والإجابة عنها من المنزل وتدوين «الاسم رباعى، رقم الجلوس، السفارة، الدولة، الصف الدراسى» على كل ورقة إجابة.

ويتم تجميع جميع الامتحانات بعد الاجابة عنها ووضعها في مظروف مغلق مدون عليه «الاسم رباعى، رقم الجلوس، السفارة، الدولة، الصف الدراسى»، في موعد أقصاه أسبوع بعد انتهاء فترة التحميل من الموقع ويتم تسليم المظروف للسفارة.

وفى سياق آخر، نظّمت وزارة التربية والتعليم مسابقة التحدث باللغة العربية الفصحى والخطابة والإلقاء الشعرى وتعميق دراسة النحو لعام 2020/2021، بالفيديو كونفرانس بديوان عام الوزارة، وذلك في عامها الثالث والعشرين على مستوى الوطن العربى، والتى يتم تنظيمها بالتعاون مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، برعاية الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، والسفير أحمد أبوالغيط، أمين عام جامعة الدول العربية.

وأوضحت الدكتورة راندة شاهين، رئيس قطاع التعليم العام، أن المسابقة تهدف إلى رفع مستوى الطلاب في اللغة العربية ومهاراتها الأربع: «الاستماع، والكلام، والقراءة، والكتابة»، مؤكدة أن معايير تقييم الطلاب المتسابقين تتمثل في ثلاثة مجالات هي التحدث باللغة العربية الفصحى، والخطابة، والإلقاء الشعرى، وذلك بالإضافة إلى اختبار تحريرى موضوعى للوصول إلى أعلى مستوى من التواصل اللغوى الفعال والمؤثر.

من جانبها قالت الدكتورة هناء قاسم حسانين، مدير عام تنمية مادة اللغة العربية، إن تكريم الطلاب الفائزين سيتم عبر شبكة الفيديو كونفرانس، في 1 ابريل المقبل.

وأعلن خالد عبدالمجيد السبكى، منسق عام المسابقة، مشاركة طلاب من مدارس مصر في المسابقة، لافتًا إلى أن الدول المشاركة في المسابقة هذا العام هي: (مصر، والأردن، والكويت، وسلطنة عمان، والمغرب، وقطر، واليمن، والسودان، والعراق، والإمارات).