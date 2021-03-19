شكرا لقرائتكم خبر عن «الهجرة للحوار» يبدأ تدريباته المجانية للدارسين بالخارج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، تنظيم مركز وزارة الهجرة للحوار لأول تدريب للشباب المصريين الدارسين بالخارج، تحت عنوان «البحث عبر الإنترنت.. نصائح وأدوات للبحث عن المعلومات».

وأكدت حرص الوزارة على الارتقاء بمستوى طلاب مصر ومواكبة التقنيات الرقمية، لافتة إلى أن التدريب يبدأ الثلاثاء المقبل، فى الرابعة مساء، عبر تطبيق «زووم»، ولمدة 90 دقيقة.

ويدور التدريب حول البحث عبر «جوجل» ومحركات البحث البديلة والمتخصصة للحصول على معلومات أكثر دقة فى مجال بعينه، وطرق البحث عن الصور، وكيفية تفعيل «إشعارات جوجل» فى عملية البحث، مع تدريب عملى فى نهاية التدريب.

ويصبح المتدرب فى نهاية التدريب مُلِمًّا بالقواعد الصحيحة للبحث والأدوات المجانية والمتاحة للحصول على المعلومات عبر الإنترنت بأسهل الطرق وأكثرها تأكيدًا ودقة.