شكرا لقرائتكم خبر عن واصل الارتفاع.. سعر الذهب فى مصر وعالميا مساء اليوم الجمعة 19 مارس 2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ارتفع سعر الذهب في مصر وعالميا خلال التعاملات مساء اليوم الجمعة 19 مارس 2021 حيث زاد سعر الذهب عيار 21 قيراط الأكثر انتشارا في مصر 4 جنيهات عن سعر الذهب في بداية تعاملات صباح اليوم الجمعة، حيث سجل سعر الذهب عيار21 نحو، 768.40 جنيه للجرام، مساء اليوم، وهو مقارب لسعر منتصف التعاملات ظهر اليوم، بينما سجل في الصباح 764.00 جنيها.

وعالميا ارتفع سعر الذهب بنحو 11 دولار للأوقية «الأونصة»، متأثرا بتراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية حيث سجلت الأوقية عيار 24 قيراط نحو 1،742.24 $ وذلك في تعاملات مساء الجمعة، وهو سعر قريب من منتصف التعاملات ظهر، اليوم، بينما سجلت في الصباح 1,731.64 $، وربحت العقود الأمريكية الآجلة للذهب مايزيد عن 0.5 ٪.

ويتغير سعر الذهب في مصر وفق التغيرات التي تحدث في سعر الذهب عالميا

«المصرى اليوم«تنشر سعر الذهب مساء اليوم الجمعة 19 مارس 2021

1- سعر الذهب عيار 24 قيراط في مصر 878.17 جنيه وعالميا 56.01 $

2- سعر الذهب عيار 22 قيراط في مصر 804.99 جنيه وعالميا 51.35 $

3- سعر الذهب عيار 21 قيراطفى مصر 768.40 جنيه وعالميا 49.01 $

4- سعر الذهب عيار 18 قيراط في مصر 658.62 جنيه وعالميا 42.01 $

5- سعر الذهب عيار 14 قيراط في مصر 512.26 جنيه وعالميا 32.68 $

6- سعر الذهب عيار 12 قيراط في مصر 439.08 جنيه وعالميا 28.01 $

7- سعر الذهب عيار 10 قيراط في مصر 365.90 جنيه وعالميا 23.34 $

8- سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام، عيار 21 قيراط ) وعالميا 6,147.16 جنيه 392.10 $

9- سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط في مصر 27،314.01 جنيه وعالميا 1,742.24 $

10- سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام، عيار 24 قيراط ) في مصر 87,816.58 جنيه وعالميا 5,601.44 $

11- سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط في مصر 878،165.76 جنيه وعالميا 56,014.40 $

سعر الذهب في منتصف تعاملات الجمعة 19 مارس 2021

1- سعر الذهب عيار 24 قيراط في مصر 878.06 جنيه وعالميا 56.00 $

2- سعر الذهب عيار 22 قيراط في مصر 804.89 جنيه وعالميا 51.33 $

3- سعر الذهب عيار 21 قيراط في مصر 768.31 جنيه وعالميا 49.00 $

4- سعر الذهب عيار 18 قيراط في مصر 658.55 جنيه وعالميا 42.00 $

5- سعر الذهب عيار 14 قيراط في مصر 512.20 جنيه وعالميا 32.67 $

6- سعر الذهب عيار 12 قيراط في مصر 439.03 جنيه وعالميا 28.00 $

7- سعر الذهب عيار 10 قيراط في مصر 365.86 جنيه وعالميا 23.33 $

8- سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام، عيار 21 قيراط ) في مصر 6,146.45 جنيه وعالميا 392.01 $

9- سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط في مصر 27،310.83 جنيه وعالميا 1,741.84 $

10- سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام، عيار 24 قيراط ) في مصر 87,806.37 جنيه وعالميا 5,600.15 $

11 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط في مصر 878،063.69 جنيه وعالميا 56,001.46 $

سعر الذهب وعالميا صباح اليوم الجمعة 19 مارس 2021

1- سعر الذهب عيار 24 قيراط في مصر 873.14 جنيه وعالميا 55.67 $

2- سعر الذهب عيار 22 قيراط في مصر 800.38 جنيه وعالميا 51.03 $

3- سعر الذهب عيار 21 قيراط في مصر 764.00 جنيه وعالميا 48.71 $

4- سعر الذهب عيار 18 قيراط في مصر 654.86 جنيه وعالميا 41.76 $

5- سعر الذهب عيار 14 قيراط في مصر 509.33 جنيه وعالميا 32.48 $

6- سعر الذهب عيار 12 قيراط في مصر 436.57 جنيه وعالميا 27.84 $

7- سعر الذهب عيار 10 قيراط في مصر 363.81 جنيه وعالميا 23.20 $

8- سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام، عيار 21 قيراط ) في مصر 6,111.99 جنيه وعالميا 389.71 $

9- سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط في مصر 27،157.75 جنيه وعالميا 1,731.64 $

10- سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام، عيار 24 قيراط ) في مصر 87,314.20 جنيه وعالميا 5,567.34 $

11- سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط في مصر 873،142.01 جنيه وعالميا 55,673.36 $

إقرأ أيضا ::

اسعار الدواجن والبيض والكتاكيت في مصر اليوم الجمعة 19 مارس

أسعار الخضار والفاكهة في مصر اليوم الجمعة 19 مارس

تعرف على الطقس ودرجات الحرارة غدا السبت 20 مارس