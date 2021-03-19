شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤولو «الإسكان» يتفقدون تنفيذ مشروعات المرافق بالعاصمة الإدارية الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية، والمهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الجمعة، أعمال تنفيذ مشروعات المرافق (مياه الشرب - الصرف الصحى - الرى) بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وعقد إسماعيل اجتماعًا مع القائمين على تنفيذ المشروعات، لاستعراض الموقف التنفيذى، للمشروعات الجارى تنفيذها، وفى مقدمتها محطة تنقية المياه الخاصة بالمدينة، والخطوط الناقلة، والروافع، والتى يجرى إسنادها لكبرى الشركات المتخصصة، بطاقة إجمالية 900 ألف متر مكعب يوميًا، وجار تنفيذ المرحلة الأولى منها بطاقة 450 ألف متر مكعب يوميًا، بجانب المأخذ، و4 روافع على مسار الخط.

وأوضح نائب الوزير أنه ولحين الانتهاء من تنفيذ محطة المياه، فإنه يتم توفير احتياجات المدينة من مياه الشرب حاليا من خلال خطى مياه قطر 1000 مم، أحدهما من محطة مياه العاشر من رمضان بطول 34 كيلومترا، والثانى من محطة مياه القاهرة الجديدة بطول 33 كم، بطاقة إجمالية 225 ألف متر مكعب يوميًا للخطين، فضلًا عن خط إضافى بطاقة 100 ألف متر مكعب يوميًا من محطة العاشر من رمضان بطول 34 كم، يجرى الانتهاء منه، بما يضمن تلبية المتطلبات الحالية لاستكمال الإنشاءات والأحياء السكنية والحكومية وحى الأعمال، ولـ5 سنوات قادمة، بطاقة إجمالية حوالى 300 ألف متر مكعب يوميًا، وستستمر هذه الخطوط كبدائل استراتيجية مستقبلية تخدم المدينة بجانب محطة التنقية الجارى تنفيذها حاليًا. ووجه إسماعيل خلال تفقده مواقع خزانات تكديس المياه، والخزانات الاستراتيجية بطاقة 125 ألف متر مكعب يوميًا، والتى تلبى احتياجات المدينة من مياه الشرب فى أوقات الذروة، وكذا حالات الصيانة وغسل الخطوط وغيرها، بتوحيد جهتى الإشراف والتشغيل والصيانة لتلك المنظومة لحين الانتقال للشركة التى سَتُكَلَّفُ من قِبَلِ شركة إدارة العاصمة الإدارية مستقبلًا، كما تفقد أعمال المرافق بالأحياء السكنية والحكومية، لمتابعة الانتهاء من الشبكات الداخلية للمياه والرى والصرف الصحى وصرف الأمطار، فضلًا عن بالوعات صرف الأمطار وحنفيات الحريق والتى تم الانتهاء من غالبيتها.

واستعرض نائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية، ما تم بشأن استكمال منظومة الرى للمسطحات الخضراء والحدائق المركزية بالعاصمة، حيث يجرى نقل مياه غسل مرشحات محطة تنقية المياه بالقاهرة الجديدة حاليا بطاقة 30 ألف متر مكعب يوميًا، فضلا عن الانتهاء من ربط الخط الناقل للمياه المعالجة من محطة صرف صحى القاهرة الجديدة (أورسكواليا) قطر 1000 مم بطول 10 كم، والذى يصب فى خزانات الرى بجوار الطريق الإقليمى بطاقة 100 ألف متر مكعب يوميًا للاستفادة منها مستقبلًا، مع توسعات المدينة لحين الانتهاء من تنفيذ محطة معالجة الصرف الصحى الخاصة بالمدينة.

وفيما يخص منظومة الصرف الصحى، استعرض إسماعيل، ما تم الانتهاء منه من الحلول المؤقتة لنقل التصرفات الحالية، بخط انحدار يستوعب نحو 40 ألف م3/يوم حتى محطة معالجة مياه الصرف الصحى بمدينة بدر، وذلك لحين الانتهاء من محطة المعالجة الخاصة بالمدينة، والتى بدأت بالفعل، على أن يكون هذا الخط جزءًا من منظومة الصرف الصحى للعاصمة الإدارية، بالإضافة إلى ما تم إنجازه من الخطوط الرئيسية للصرف الصحى بالمدينة، وما تم تنفيذه من أحياء، ووجه بالعمل على استمرارية ربط شبكات المرافق بالمدن الجديدة شرق القاهرة الكبرى، بشبكة موحدة تعمل على تكامل الخدمة وتفى بالاحتياجات أوقات الذروة والأزمات، والتنسيق المستمر مع جميع الجهات المعنية بخدمة العاصمة الإدارية الجديدة بشبكات البنية الأساسية لتفادى إعادة أعمال الحفر عند ازدياد الطلب على تلك الخدمات مع التوسعات المستقبلية فى التنفيذ، مؤكدًا على الاهتمام بمنظومة شبكات صرف مياه الأمطار، والاستفادة بها فى أعمال الرى بدلا من التخلص منها.