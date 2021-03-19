شكرا لقرائتكم خبر عن «الجزار»: الاعتماد على منتجات مصرية الصنع لتطوير الريف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجّه بضرورة الاعتماد على المنتجات المحلية «مصرية الصنع»، فى تنفيذ المشروعات المختلفة بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، من أجل توطين وتشجيع الصناعة المصرية، وتوفير فرص عمل للمجتمع المحلى، فضلًا عن تنفيذ عمليات شراء مركزى مجمع للاحتياجات، ما يسهم فى خفض تكلفة تنفيذ تلك المشروعات.

وبحث «الجزار»، خلال لقاءٍ الخميس، مع محمد أحمد مرسى، وزير الدولة للإنتاج الحربى، والفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إجراءات الشراء الموحد والتصنيع المحلى، وتوفير المهمات والمستلزمات الخاصة بتنفيذ المشروعات المختلفة ضمن «حياة كريمة»، لتطوير الريف المصرى، وأضاف أن المقاولين بدأوا بالفعل فى تنفيذ المشروعات على الأرض، فى بعض المراكز التى سيتم العمل بها فى العام الأول من المبادرة.

وأكد «التراس»، أن الهيئة مستعدة لتقديم جميع أوجه الدعم والمساندة والوصول لأفضل سعر للمهام والمستلزمات المطلوبة لتنفيذ هذا المشروع القومى المهم الذى سيوفر حياة كريمة لأهالى الريف، فيما أوضح مسؤولو وزارة الإنتاج الحربى، أنه تم تشكيل لجنة «التدبير المجمع»، وتضم أعضاء من الوزارة والهيئة، واتحاد الصناعات، وتتولى مهمة توفير جميع الاحتياجات المطلوبة لتنفيذ المشروعات، بالأسعار التى يتم تحديدها للشراء المجمع، وذلك من خلال التواصل مع جهات وزارة الإسكان، العاملة فى تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية.

وتم الاتفاق بين مسؤولى وزارتى «الإسكان والإنتاج الحربى»، على تشكيل لجنة من جميع الأطراف تكون مهمتها تنسيق الجهود والإسراع بمعدلات توريد وتوفير المهام اللازمة للتنفيذ، وكذا تشكيل مجموعات عمل مشتركة للتواصل اليومى وسرعة الإنجاز، مؤكدين أن هذا النموذج من التعاون يمكن أن يتم تعميمه مستقبلًا على جميع المشروعات القومية؛ من أجل خفض تكلفة التنفيذ والاستغلال الأمثل لموارد الدولة.

وناقش الاجتماع، آليات الحصول على أفضل سعر للمهام والمستلزمات المطلوبة، خلال فترة تنفيذ المشروع.