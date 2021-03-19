شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس غدًا فى البحيرة السبت 20-3-2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يسود طقس حار على مراكز محافظة البحيرة غدًا السبت 20-3-2021، وتوجد أتربة عالقة نهارًا على الوجه البحري، والرياح شرقية تتحرك بسرعة تتراوح بين 18 كيلو متر، وحالة البحر معتدل إلي مضطرب.

وتكون حالة البحر المتوسط فى مركزي رشيد وإدكو الساحليين معتدل إلي مضطرب، ويتراوح ارتفاع الموج بين 2 و2.5 مترًا، والرياح شرقية إلي جنوبية شرقية، وتتراوح درجات الحرارة بين مراكز المحافظة بين 32 و25 درجة، بينما تكون تتراوح درجات الحرارة الصغري فى مراكز المحافظة بين 13 و15 درجة.

دمنهور: العظمي 32 والصغري 13

أبوحمص: العظمي 32 والصغري 13

كفر الدوار: العظمي 31 والصغري 14

أبوالمطامير: العظمي 32 والصغري 14

إدكو: العظمي 25 والصغري 15

رشيد: العظمي 25 والصغري 15

المحمودية: العظمي 31 والصغري 14

الرحمانية: العظمي 31 والصغري 14

شبراخيت: العظمي 32 والصغري 14

إيتاى البارود: العظمي 32 والصغري 14

كوم حمادة: العظمي 32 والصغري 14

مركز بدر: العظمي 32 والصغري 20

الدلنجات: العظمي 32 والصغري 14

حوش عيسي: العظمي 32 والصغري 14

وادي النطرون: العظمي 32 والصغري 15

النوبارية: العظمي 32 والصغري 14

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