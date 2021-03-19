شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة شبين القناطر يتابع مشروعات «حياة كريمة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد المحاسب خالد العرفى، رئيس مركز ومدينة شبين القناطر، أعمال تنفيذ المشروعات بقريتى كفر شبين والقشيش ضمن مبادرة «حياة كريمة» بناءا على تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، حيث تفقد أعمال الصرف الصحى وتوسعات مدرسة القشيش الإعدادية وتوصيلات الغاز الطبيعى بـ «سكن كريم» بقرى كفر شبين.

كما قام «العرفى» بتفقد المبانى الحكومية المباني الحكومية ومتابعة المشروعات القومية ضمن مبادرة «حياة كريمة» بالقشيش. ووجه بتقديم كافة التسهيلات للقائمين على تنفيذ الأعمال للقيام بمهامهم في متابعة المشروعات الجاري تنفيذها بنطاق الوحدة المحليّة بالقشيش ضمن مبادرة حياة كريمة.

كما تم متابعة أعمال الصرف الصحى بقرية عرب الصوالحة، وتبين وجود ٢ غرفة صرف صحي بدون غطاء وتم التواصل مع الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى وعلى الفور تم توفير عدد ٢ غطاء حفاظا على سلامة المواطنين.