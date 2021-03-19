شكرا لقرائتكم خبر عن فحص 23604 سيدات ضمن مبادرة العناية بصحة الأم والجنين في كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ عن فحص 23604 سيدات ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للعناية بصحة الأم والجنين للكشف المبكر عن الإصابة بالأمراض المنتقلة من الأم للجنين وتوفير العلاج والرعاية الصحية بالمجان، جاء ذلك منذ انطلاق المبادرة في الخامس من نوفمبر الماضي حتى مساء أمس الخميس .

كما أشارت أن أعلى عدد من السيدات تم فحصهن تم تسجيله في مركز دسوق حيث تم فحص 3429 سيدة، تلاه مركز كفر الشيخ بعدد 3288، وجاء مركز سيدي سالم في المركز الثالث بعدد 3033.