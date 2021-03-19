شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح معرض المشغولات اليدوية لأندية الفتاة في القليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة في القليوبية معرض المشغولات اليدوية وتكريم مدربات أندية الفتاة والمرأة بالقليوبية تزامنا مع الاحتفال بـ اليوم العالمي للمرأة.

قال الصبروط، إن عضوات أندية الفتاة والمرأة قمن بالإعداد والتجهيز للمعرض في الفترة من ٨ مارس حتى ١٨ مارس احتفالا باليوم العالمي للمرأة وشمل المعرض أعمال المنسوجات والمشغولات اليدوية والإكسسوارات والجلود والرسم على الزجاج والمفارش المنزلية وأعمال النول.

وأضاف أن المعرض يهدف إلى إبراز دور أندية الفتاة والمرأة في تعريف الفتيات والسيدات وتدريبهم على إنتاج مشغولات يدوية بسيطة واستثمار مواهبهم الفنية والإبداعية، كما ضم الحفل تكريم الأمهات المثاليات من صاحبات قصص الكفاح وأم الشهيد وكذلك تكريم مدربات أندية الفتاة والمرأة لما بذلوه من جهد خلال فترة العمل والتدريب .

وأعرب عن تقديره لدور المرأة المصرية والمرأة المنتجة والمبدعة موجها الشكر لعضوات أندية الفتاة والمرأة بالقليوبية على ما بذلوه من جهد متمنيا لهن مزيدا من النجاحات والإنجازات.

حضر الافتتاح وليد الفرماوي وكيل المديرية للرياضة ومحمد عبدالمؤمن وكيل المديرية للشباب والمعتز بالله سليمان مدير إدارة الشباب بالمديرية ومحمود شعبان معاون المدير العام لشؤون الرياضة.