شكرا لقرائتكم خبر عن فض سرادق فرح والتحفظ على المعدات في المنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أشرف الليثي، رئيس مركز ومدينة تلا، إنه تم فض تجمع لمناسبة فرح والتحفظ على المعدات المستخدمة، في إطار الحملات المستمرة للمرور على الكافيهات والأماكن العامة واستكمالا للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيرس كورونا في تلا.

أضاف «الليثى» أن الحملات على أماكن التجمعات مستمرة وبشكل يومى لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، والتأكد من عدم وجود أي أفراح أو سرادق للعزاء.