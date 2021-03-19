أخبار مصر

فض سرادق فرح والتحفظ على المعدات في المنوفية

0 نشر
هند إبراهيم 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن فض سرادق فرح والتحفظ على المعدات في المنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أشرف الليثي، رئيس مركز ومدينة تلا، إنه تم فض تجمع لمناسبة فرح والتحفظ على المعدات المستخدمة، في إطار الحملات المستمرة للمرور على الكافيهات والأماكن العامة واستكمالا للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيرس في تلا.

أضاف «الليثى» أن الحملات على أماكن التجمعات مستمرة وبشكل يومى لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، والتأكد من عدم وجود أي أفراح أو سرادق للعزاء.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    185,922

  • تعافي

    143,575

  • وفيات

    10,954

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا