شكرا لقرائتكم خبر عن إخلاء منازل آيلة للسقوط وإزالة تعديات على مساحة ٧٨٤ م٢ في البحيرة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أخلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو المطامير في محافظة البحيرة برئاسة اللواء وائل زغلول رئيس مجلس المدينة، من خلال اللجنة المُشكلة برئاسة شعبان بصيص نائب رئيس المركز، منزلين بمساحة ١٨٩ متر مربع ببندر أبو المطامير، وعزبة البية والصادر لهما قرار إزالة من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، وذلك لخطورتهما الداهمة وحفاظاً على أمن وسلامة المواطنين، وذلك بالتنسيق مع مركز شرطة أبو المطامير وقسم الإزالات بالوحدة المحلية.

جاء تنفيذ القرار اتساقا مع توجيهات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بمراجعة موقف العقارات الصادر لها قرارات تنكيس بنطاق الوحدات المحلية وكذا إزالة العقارات الصادرة لها قرارات إزالة لخطورتها الداهمة حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

وفى سياق متصل، شدد محافظ البحيرة على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي بالتعدي على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب، مؤكداً على استمرار الحملات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فوراً للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين .

وأسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة والزراعية التى نفذتها الوحدات المحلية لمراكز ( الدلنجات - بدر - إدكو - كوم حمادة - رشيد)، عن إزالة ٨ حالات تعدي على مساحة ٧٨٤ م٢ عبارة عن، إزالة حالة تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة ٣٧٠ م٢ بقرية الوفائية بالدلنجات عبارة عن مباني بالطوب الأبيض والمونة الأسمنتية، وإزالة ١٦ عمود بمساحة ١٣٠ م٢ بنطاق الوحدة المحلية لقرية أم صابر بمركز بدر، كما تم فك شدة خشبية ممهدة لصب سقف بدون ترخيص، وإزالة فورية في المهد لشدة خشبية بدون ترخيص بحرم طريق إدكو / رشيد بمساحة ١١٧ م٢ مقابل قرية المشتل التابعة لقرية ديبونو بإدكو .

كما تم إزالة حالة تعدي في المهد على أرض زراعية بمساحة ٨٧ م٢ بكوم حمادة، كما تم فك شدة خشبية دور ثاني علوي بدون ترخيص داخل الحيز العمراني بقرية النجيلة و إزالة سملات بمساحة ٨٠ م٢ خارج الحيز برشيد .

خطورة داهمة .. إخلاء مبانى فى ابو المطامير تمهيدا لازالتها

خطورة داهمة .. إخلاء مبانى فى ابو المطامير تمهيدا لازالتها

خطورة داهمة .. إخلاء مبانى فى ابو المطامير تمهيدا لازالتها

خطورة داهمة .. إخلاء مبانى فى ابو المطامير تمهيدا لازالتها

خطورة داهمة .. إخلاء مبانى فى ابو المطامير تمهيدا لازالتها

خطورة داهمة .. إخلاء مبانى فى ابو المطامير تمهيدا لازالتها

خطورة داهمة .. إخلاء مبانى فى ابو المطامير تمهيدا لازالتها