شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية تدين استهداف مصفاة بترول في السعودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دانت الخارجية المصرية هجوم ميليشيا الحوثي على مصفاة لتكرير البترول في العاصمة السعودية الرياض صباح اليوم.

قالت الخارجية المصرية في بيان: «أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات استهداف ميليشيا الحوثي صباح اليوم 19 مارس الجاري مصفاة لتكرير البترول في الرياض بعدد من الطائراتٍ المُسيّرةٍ، وذلك في اعتداء إرهابي جديد استهدف أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة».

وأكّدت على عميق شجبها ورفضها الكامل لاستمرار الاعتداءات التخريبية الجبانة، التي تُمثل تهديدًا مباشرًا لأمن واستقرار المملكة وشعبها الشقيق وكذا لأمن واستقرار إمدادات الطاقة. وجدّدت مصر وقوفها بجانب الشقيقة السعودية فيما تتخذه من تدابير وإجراءات لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها في مواجهة الأعمال الإرهابية.

كما دان الهجوم مجلس التعاون الخليجي، وكانت وزارة الطاقة السعودية أعلنت أن مصفاة تكرير البترول في الرياض تعرضت لاعتداء بطائرات مسيرة، على الساعة السادسة وخمس دقائق من صباح الجمعة.

وأفادت بأن الهجوم أدى إلى حريق تمت السيطرة عليه، ولم يترتب على الاعتداء أي إصابات أو وفيات، كما لم تتأثر إمدادات البترول ومشتقاته.