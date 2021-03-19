شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار رئاسة الجمهورية للصحة: لم نواجه نقصا فى أدوية علاج أعراض كورونا بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، خلال احتفالية بمناسبة اليوم العالمى للنوم، بما قدمه الطبيب المصري خلال جائحة كورونا، وقال: أعلم كيف كان عطاء الأطباء المصريين خلال أزمة وباء كورونا، حيث أثبتت الأزمة كفاءة وقدرة وجدعنة الأطباء المصريين، والحقيقة أنهم قاموا بدور كبير جدا، وخصوصا فى مستشفيات الصدر، واعتقد أن الفترة القادمة سيكون فيروس كورونا مرضا مزمنا.



خلال الاحتفالية

وأضاف: كل بلاد العالم عانت بشدة من هذا الوباء، ولقد قابلت حوالى 30 إلى 40 سفيرا، ويريدون أن يفعلوا ما فعلته مصر، حيث ساهمت مصر فى الحد من المشكلة، موضحا إن شركات الدواء فى مصر وفرت العلاج الذى نحتاجه، وقامت بإنتاج كل الأدوية التى نحتاجها فى علاج كورونا، لذلك لم نعان من نقص من أى دواء لأعراض الإصابة بفيروس كورونا فى مصر، رغم أنه ليس لدينا دواء محددا لعلاج الفيروس، ولكن كنا نعالج الأعراض والمضاعفات فقط، حتى مضادات الفيروسات استطاعت معظم شركات الأدوية توفيرها وتم إنتاج البنادول، وفيتامين C، وجميع الأدوية التى نحتاجها فى علاج فيروس كورونا.

وقال الدكتور عوض تاج الدين: إن التعامل مع أزمة كورونا ساهم بشكل كبير فى السيطرة على الوباء فى مصر، مضيفا: وأنا طبيب طلبت عمل معمل للنوم بطب عين شمس، بالتعاون مع الدكتور طارق أسعد، والدكتورة عفاف حامد أساتذة الطب النفسى بطب عين شمس، وعملنا أول معمل للنوم بطب عين شمس، وسجلنا رسائل ماجستير ودكتوراه وبدأنا العمل فيه منذ عام 1986، لعلاج اضطرابات النوم، وهو أسبابه متعددة، ويعتبر الشخير أحد أسبابه، وهو يسبب مشاكل متعددة بين الزوجين، ويحدث أيضا بين الأطفال نتيجة التهابات اللوز، أو السمنة أيضا، مشيرا إلى أن اضطرابات النوم سببها أيضا يرجع الى الاصابة بالسمنة، لذلك نطلب من المريض خفض الوزن.

وقال، إنه قد نجد بعض الأشخاص ينامون خلال النهار أثناء المحاضرة، أو الاجتماع، وهذا يرجع إلى أنه يحتاج إلى تعويض النوم ليلا، فينام خلال الاجتماع أو أثناء المحاضرة.

وأكد الدكتور عوض تاج الدين، إن اضطرابات النوم يمكن أن تسبب مشكلتين نهارا بحيث تكون مجهدا، والإصابة بجفاف الفم، والصداع، وليلا تشعر بالاختناق، والاستيقاظ كثيرا أثناء الليل.

وأصاف، إن مرضى كورونا عند قياس نسبة الأكسجين قد يكون سبب نقص الأكسجين نتيجة اضطرابات النوم، كما تؤثر اضطرابات النوم على الهرمونات، ومن ضمن الإجراءات المهمة لعلاج توقف التنفس أثناء النوم هو: فقدان الوزن، وممارسة التمارين الرياضية، ومنع التدخين.

كما تحدث الدكتور محمد عوض تاج الدين عن إضطرابات النوم المختلفة و علاقتها بأمراض الجهاز التنفسي، وتأثيرها علي الصحة العامة.

وأوضح الدكتور عوض، إن الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات في النوم يتعرضون للعديد من المشاكل الصحية والنفسية والاجتماعية والتعليمية، مما يؤثر علي قدراتهم الإنتاجية والإبداعية.

يذكر، أن الاحتفالية شاركت فيها الدكتورة لورديس ديلروسو رئيسة الجمعية العالمية للنوم، من خلال الفيديو، موضحة إن النوم يرتبط بعدد من المشاكل المرضية مثل التوتر والأمراض المزمنة، والالتهابات والحالة النفسية للشخص، والتي أعربت عن سعادتها بانضمام مصر للدول المشاركة في الاحتفال باليوم العالمي للنوم لنشر الوعي بين المواطنين بأهمية النوم الصحي، وأضرار النوم المتقطع، وغير المنتظم وأسبابه وطرق الوقاية، وأحدث ما توصل إليه العلم الحديث في طرق العلاج، موضحة إن فيروس كورونا أثر بشكل كبير على طبيعة النوم نتيجة الاصابة بالاكتئاب، وارتفاع مستويات التوتر، ونتيجة ضعف جهاز المناعة، وتنصح بتجنب الكافيين بعد الساعة 3 عصرا لمن يعانون من اضطرابات النوم.

شارك في الاحتفال، كل من الدكتور ساهر هاشم أستاذ المخ والأعصاب بجامعة القاهرة، و الدكتورة عفاف حامد أستاذ الطب النفسي والأعصاب جامعة عين شمس، والدكتور عبد الناصر عمر أستاذ الطب النفسي ورئيس قسم الطب النفسي جامعة عين شمس، والدكتور رامز رضا أستاذ أمراض المخ والأعصاب وطب النوم جامعة عين شمس ، والدكتور هشام رامي أستاذ الطب النفسي جامعة عين شمس، كما شارك فى الاحتفال عدد كبير من الأطباء في مختلف التخصصات المرتبطة بالمشاكل الصحية الناجمة عن اضطرابات النوم، وعدد من الصحفيين والإعلاميين.