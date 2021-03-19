شكرا لقرائتكم خبر عن أمهات الشهداء يحتفلن بعيد الأم مع ذكريات الأبطال.. على الخليج 365 غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتابع الخليج 365 في عددها المطبوع الصادر غدا، السبت العديد من القضايا، منها تفاصيل تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطوير شبكة الطرق بالقاهرة، إضافة عن ملف احتفال أمهات الشهداء مع ذكريات الأبطال، وتحديد 3 إبريل لانطلق موكب نقل المومياوات الملكية.. وغيرها من الملفات والقضايا.

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