أخبار مصر

بايدن يتعثر 3 مرات أثناء صعوده الطائرة الرئاسية.. والبيت الأبيض يعلق.. فيديو

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يتعثر 3 مرات أثناء صعوده الطائرة الرئاسية.. والبيت الأبيض يعلق.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهر مقطع فيديو الرئيس الأمريكى، جو بايدن، اليوم الجمعة، يتعثر ثلاث مرات متتالية أثناء صعوده سلم الطائرة الرئاسية، حيث كان متوجها إلى أتلانتا للقاء قادة الجالية الآسيوية هناك، فى أعقاب حادث إطلاق النار الذى وقع الثلاثاء الماضى، وذلك حسب فيديو عرضته فضائية "العربية".

فى حين أكد البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكى جو بايدن بصحة جيدة، موضحًا أن تعثره سببه شدة الرياح.

والتقطت عدسات المصورين بايدن يسقط على ركبتيه ويتعثر 3 مرات، قبل أن يكمل صعود سلم طائرته، وقبيل دخوله الطائرة، عاد الرئيس الأميركي البالغ من العمر 78 عاما ليلقي التحية مودعا الصحفيين.

وكانت الشرطة الأمريكية، قد أعلنت الثلاثاء الماضى، مقتل 8 أشخاص وإصابة شخص واحد إثر إطلاق نار على 3 مراكز صحية في مدينة أتلانتا بولاية جورجيا، بينما اعتقلت قوات الأمن مشتبها به يُعتقد أنه مسؤول عن الهجمات الثلاث.

 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا