شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يتعثر 3 مرات أثناء صعوده الطائرة الرئاسية.. والبيت الأبيض يعلق.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أظهر مقطع فيديو الرئيس الأمريكى، جو بايدن، اليوم الجمعة، يتعثر ثلاث مرات متتالية أثناء صعوده سلم الطائرة الرئاسية، حيث كان متوجها إلى أتلانتا للقاء قادة الجالية الآسيوية هناك، فى أعقاب حادث إطلاق النار الذى وقع الثلاثاء الماضى، وذلك حسب فيديو عرضته فضائية "العربية".

فى حين أكد البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكى جو بايدن بصحة جيدة، موضحًا أن تعثره سببه شدة الرياح.