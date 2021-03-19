شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. مد ساعات تشغيل خطوط المترو الثلاثة للثانية صباحا طوال رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، منها تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي تطوير شبكة الطرق بالقاهرة، وخفض الحكومة مدة تملك السيارة لعامين للاستفادة من "إحلال السيارات المتقادمة"، ومد ساعات تشغيل خطوط المترو الثلاثة حتى الثانية صباحا طوال رمضان، وارتفاع درجات الحرارة ورياح مثيرة للرمال والأتربة والعظمى بالعاصمة 30 درجة

وفيما يلى موجز أخبار مصر

الرئيس السيسى يتفقد تطوير شبكة الطرق بالقاهرة ويستمع لمطالب سيدة بمدينة نصر

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم الجمعة الأعمال الإنشائية الخاصة بتطوير شبكة الطرق والمحاور بالقاهرة.

المترو يقرر مد ساعات تشغيل خطوطه الثلاثة حتى الثانية صباحا طوال رمضان

قررت شركة المترو مد ساعات تشغيل قطارات الخطوط الثلاثة لمدة ساعة طوال أيام شهر رمضان، بحيث يستمر التشغيل حتى الساعة الثانية من صباح اليوم التالى بدلا من الواحدة صباحا، لتصل ساعات التشغيل اليومى إلى 21 ساعة بدلا من 20 ساعة.

الحكومة تخفض مدة تملك السيارة لعامين للاستفادة من "إحلال السيارات المتقادمة"

أعلنت وزارة المالية، أنه فى إطار حرص القيادة السياسية على تيسير شروط الانضمام للمبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة «الملاكى، والتاكسى، والميكروباص» التى مضى على صنعها 20 عامًا فأكثر بأخرى جديدة مصنعة محليًا تعمل بالوقود المزدوج «الغاز الطبيعى، والبنزين»، فقد وافقت الحكومة على تخفيض شرط تملك السيارة المتقادمة من ثلاث سنوات سابقة لموعد إطلاق المبادرة إلى عامين فقط.

الدولة تعمر بيوت الله.. افتتاح 46 مسجدا جديدا فى 7 محافظات.. 8 مساجد جديدة بكفر الشيخ.. و3 بدمياط ومسجدان بالقليوبية.. ومحافظ البحيرة يفتتح جامع التوبة بدمنهور ثانى أقدم مسجد بإفريقيا بعد ترميمه.. صور

شهدت 7 محافظات، اليوم الجمعة، افتتاح 46 مسجدا جديدا، ضمن خطة وزارة الأوقاف، بذلك يكون إجمالى ما جرى افتتاحه من أول سبتمبر 2020م حتى تاريخه (1053) مسجدًا.

الحكومة تنفى بيع الموانئ والمطارات المصرية لجهات أجنبية

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن بيع الموانئ والمطارات المصرية لجهات أجنبية، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارتي النقل والطيران المدني، وقد تم نفي تلك الأنباء.

شاكر عبدالحميد يرحل تصحبه المحبة.. المثقفون يودعون وزير الثقافة الأسبق برسائل عن علمه وأخلاقه.. أستاذ أكاديمية الفنون كان صديقا للجميع ومحبا للثقافة وناسها.. رهن عمره لعلم الجمال واكتشاف سيكولوجية الإبداع.. صور

خسارة كبيرة تعرض لها الوسط الثقافى برحيل الدكتور شاكر عبد الحميد، وزير الثقافة الأسبق، الذى يعد حالة ثقافية مميزة من حيث الإبداع والإنسانية والإخلاص فى طريق العلم، وقد ظهرت قيمة الدكتور شاكر فى رسائل النعى التى أطلقها المثقفون وغيرهم، وفى حالة الحزن التى انتابت الجميع.

افتتاح 13 مسجدا جديدا بمديرية أوقاف أسيوط.. صور

افتتح اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، مسجد عباد الرحمن – بنى عدى – مركز منفلوط مديرية أوقاف أسيوط اليوم الجمعة، وألقى خطبة الجمعة الدكتور عاصم محمود، قبيصى وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، تحت عنوان "الحق فى القرآن الكريم وتطبيقاته فى حياتنا" بحضور القيادات الشعبية والتنفيذية والدعوية بالمحافظة.

الانتهاء من إنشاء 104 عمارات إسكان بديل للعشوائيات بحدائق أكتوبر الشهر المقبل

تفقد المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، مدينة حدائق أكتوبر، يرافقه المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس الهيئة، لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس محمد مصطفى رئيس جهاز المدينة، والمهندسة عبير عبدالرحمن رئيس الإدارة المركزية بقطاع التنمية وتطوير المدن ومسئولو الهيئة والجهاز.

التعليم العالى: غلق كيانين وهميين بالدقهلية لمزاولة العمل بدون ترخيص

أصدر الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، قرارًا بإغلاق كيانين وهميين بمحافظة الدقهلية، وذلك عقب تلقى تقريرًا مقدما من السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة، حول جهود لجنة الضبطية القضائية بالوزارة فى مداهمة الكيانات التى تقوم بمزاولة العملية التعليمية دون ترخيص.

"القاضية ممكن".. تحيل أستاذا بـ"هندسة المنوفية" إلى التحقيق.. وضع سؤالا آثار غضب جماهير الزمالك.. طالب الطلاب بتصميم لوجو عن الهدف.. ويؤكد: لم أقصد الإساءة ووالدتى وشقيقى يشجعان الفارس الأبيض.. فيديو

واقعة آثارت جدلًا واسعًا، بعدما وضع أستاذ بقسم عمارة بكلية الهندسة جامعة المنوفية، سؤالا طلب فيه وضع تصميما للوجو عبارة عن "القاضية ممكن"، فى إشارة إلى هدف محمد مجدى أفشة لاعب النادى الأهلى، فى مباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا الموسم الماضي، ما أثار غضب جمهور الزمالك.

وزيرا الإنتاج الحربى والإسكان يبحثان إجراءات التصنيع المحلى لمستلزمات "حياة كريمة"

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مع المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، لبحث إجراءات الشراء الموحد والتصنيع المحلى، وتوفير المهمات والمستلزمات الخاصة بتنفيذ المشروعات المختلفة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتطوير الريف المصرى، وذلك بحضور مسئولى الوزارتين، والهيئة العربية للتصنيع، واتحاد الصناعات.

سامية حسن صلوحى تتسلم رسميا رئاسة تنزانيا خلفا لماجوفولى.. ثانى امرأة رئيسة إفريقية مسلمة.. تدرجت فى عدة مناصب سياسية منذ عام 2000.. مثلت بلادها فى معظم الاجتماعات الدولية.. وشغلت منصب نائب الرئيس 6 سنوات

تولت سامية حسن صلوحى، نائبة الرئيس التنزانى، رسميا، اليوم الجمعة، مهام رئاسة البلاد خلفا للرئيس الراحل جون ماجوفولى، الذى أُعلنت وفاته أول أمس الأربعاء، لتصبح ثانى امرأة تصل إلى هذا المنصب في البلاد، بعد أمينة غريب فقيم رئيسة جمهورية موريشيوس، وأدت سامية حسن اليمين الدستورية، وأصبحت أول امرأة تتولى رئاسة هذا البلد الواقع في شرق إفريقيا وتبلغ من العمر61 عاما، وبمقتضى الدستور يجب أن تتولى نائبة الرئيس المنصب للفترة المتبقية من ولاية ماجوفولى التى تبلغ 5 سنوات، والتي بدأت العام الماضي، بعد فوزه بولاية ثانية.

وفاة نجل البطل أحمد عبد العزيز وتشييع الجثمان بعد صلاة الجمعة

توفي صباح اليوم في القاهرة خالد أحمد عبد العزيز نجل الشهيد البطل أحمد عبد العزيز قائد قوات الفدائيين في حرب فلسطين عام 1948.

إبراهيم حمدتو قاهر المستحيل فى ندوة ”الخليج 365”: كان طموحى أكون نجار ودلوقتى ميدالية أولمبية.. نفسى ألعب مباراة تنس طاولة مع محمد صلاح.. بشجع النادى الأهلى.. وأسنانى رأس مالى

استطاع إبراهيم حمدتو بطل تنس الطاولة، والذى يلعب رياضته المفضلة ممسكا المضرب بأسنانه، حيث يلعب الطاولة مستخدما فمه ليقهر المستحيل، بعد تعرضه لحادث قطار أدى إلى بتر ذراعيه، وتدرج فى البطولات حتى حصل على جائزة الإبداع الرياضى من دبى، وتأهل إلى أولمبياد طوكيو.

عودة المصلين للمسجد النبوى لأداء صلاة التراويح فى رمضان

دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى الدكتور عبدالرحمن السديس، خطة وكالة الرئاسة لشؤون المسجد النبوى لموسم رمضان 1442هـ. وفق صحيفة عكاظ.

خطة شيطانية.. سيدة تتفق مع حبيبها على قتل زوجيهما فى الطالبية بالجيزة

جريمة بشعة درات فصولها في منطقة الطالبية بالجيزة، كأنه فيلم أجنبي، حيث اتفق شخص مع سيدة على قتل كل منهما لزوجه حتى يتزوجان، وبالفعل قتلت السيدة زوجها، لكن الرجل رفض قتل زوجته، فقررت عشيقته الانتقام منه، فاستدرجت زوجته وقتلتها.

غدا ارتفاع درجات الحرارة ورياح مثيرة للرمال والأتربة والعظمى بالعاصمة 30 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس غدا السبت، ارتفاع فى درجات الحرارة، حيث يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية دافئ على السواحل الشمالية الشرقية والرياح نشطة، وطقس حار على جنوب سيناء والرياح معتدلة، وطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

مواجهات نارية في دوري أبطال أوروبا والدورى الأوروبي.. مبارتان مكررتان فى دور الـ8.. محمد صلاح وراموس وجها لوجه مجددا في قمة ريال مدريد ضد ليفربول .. بايرن ميونخ وسان جيرمان.. ومهمة سهلة للنني في "يوروباليج"

شهدت قرعة الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا التي أقيمت ظهر الجمعة في مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بمدينة نيون السويسرية، مواجهات من العيار الثقيل، أبرزها مباراة ليفربول الإنجليزي ضد ريال مدريد الاسباني في مباراة مكررة لنهائي دوري أبطال أوروبا 2018 وهي المباراة التي شهدت الواقعة الشهيرة بين محمد صلاح وسيرجيو راموس نجما الفريقين، بعد أن تعمد اللاعب الاسباني اصابة نجمنا المصري في المباراة التي انتهت للملكي 3-1، وأيضا مباراة مكررة لنهائى العام الماضة بين بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان.