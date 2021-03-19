​تخدم 580 ألف فدان.. الري: الانتهاء من 9 محطات ري تعثرت لأكثر من 15 سنة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الموارد المائية والري، الانتهاء من إنشاء وتشغيل محطة السلسلة الجديدة، التي تخدم زمام 35 ألف فدان بمحافظة أسوان، بعد تذليل المعوقات التي واجهت إنشاء المحطة بعد أكثر من 20 سنة من التعثر.

وأوضح الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، أنه تم تصميم المحطة على أعلى المستويات التكنولوجية واستخدام المعدات الموفرة للطاقة، كما روعي عند إنشاء المحطة الجديدة إعادة تصميمها لاستيعاب الاحتياجات المائية للزمامات الجديدة.

وقال عبدالعاطي، في بيان له الجمعة، إنه تم خلال السنوات الخمس السابقة الانتهاء من إنشاء 9 محطات متعثرة لأكثر من 15 عامًا تخدم 579 ألف فدان، حيث تم إنشاء محطة النصر 4 لخدمة زمام 170 ألف فدان ومحطه الحارس الجديدة لخدمة زمام 90 ألف فدان ومحطة جنوب سهل الحسينية لخدمة زمام 64 ألف فدان ومحطة بني حميل بسوهاج لخدمة زمام 90 ألف فدان ومحطة الكيلو 57 بتوشكى لخدمة زمام 32 ألف فدان ومحطة صرف زغلول لخدمة زمام 20 ألف فدان ومحطة ترعة النور لخدمة زمام 11 ألف فدان ومحطة محيط زغلول لخدمة زمام 12 ألف فدان ومحطة العياط الجديدة ببني سويف لخدمة زمام 90 ألف فدان.

ويأتي إنشاء هذه المحطات الجديدة ضمن خطة الوزارة لإحلال وتجديد وإنشاء 108 محطات خلال السنوات الـ15 المقبلة، للوفاء باحتياجات الري واستيعاب الاحتياجات المائية للزمامات الجديدة، وتنظيم عملية الصرف الزراعي في المصارف الرئيسية.