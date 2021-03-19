شكرا لقرائتكم خبر عن تعافي 6 أشخاص من كورونا وإصابة 3 أطفال في القليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مصدر طبي بمستشفى الأطفال التخصصى ببنها إن المستشفى استقبل 6 أطفال مصابين بفيروس كورونا بعد أن أثبتت التحاليل والأشعة المقطعية إصابتهم وأنه تم حجز 3 منهم بالمستشفى وأعمارهم عام وعام ونصف و4 سنوات، فيما تم عزل باقي الأطفال منزليا وأكد المصدر أن الأطفال حالتهم مستقرة ومطمئنة.

وأكد الدكتور عيد العطار مدير مستشفى النيل للتأمين الصحي بشبرا الخيمة أنه تم خروج وتعافي 6 أشخاص بعد أن أثبتت التحاليل والأشعة المقطعية التي أجريت لهم تعافيهم من كورونا.

أضاف «العطار» أن المستشفى استقبل اليوم 8 حالات جديدة مصابة بالفيروس وتم عزلهم بالمستشفى ليصل عدد المرضى المحجوزين إلى 72 مريضا، مؤكدا أن الفريق الطبي بالمستشفى يعمل بكامل طاقاتة لخدمة المرضى ورعايتهم.