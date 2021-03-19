شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف : 18 ألف سيدة مستفيدات من حملة تنظيم الأسرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مع وكيل وزارة الصحة، نتائج المرحلة الأولى من الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة، التي انطلقت الأحد الماضى بإدارات (الفشن، الواسطى، إهناسيا، سمسطا) واختتمت أمس، ونفذتها مديرية الصحة تحت شعار «حقك تنظمى» لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمجان في كافة مدن وقرى المحافظة من خلال المستشفيات والوحدات الصحية والعيادات المتنقلة، وذلك وسط تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظا على صحة وسلامة القائمين على الحملة والمترددين عليها المستفيدين من خدماتها.

أوضح الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة، أنه تم العمل في المرحلة الأولى من حلال 113 وحدة صحية ثابتة بالإدارات الصحية الأربع، و12 عيادة متنقلة تم توجيهها إلى 63 موقعاً من المواقع المحرومة من الخدمة، مشيرا إلى أن إجمالي المنتفعات اللائي استفدن من خدمات الحملة قد بلغ 18 ألفًا و708 سيدات، حيث بلغ إجمالي السيدات الحاصلات على وسائل تنظيم 16 ألفًا و508 سيدات (6398 جدد+ 10110 مترددات)، في حين تم تركيب 2685 لولب، وإعطاء 1191 من الكبسولات، و4234 حقننة أحادية، و463 حقنة مركبة، و1379 حبة أحادية، و6662 حبة مركبة، بجانب متابعة الحمل لعدد 61 سيدة، وإجراء كشف نساء لعدد 1718 وتقديم المشورة لعدد 3991 سيدة.

ووجه وكيل وزارة الصحة الشكر للقائمين على تنفيذ الحملة من إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية والإدارات الصحية على جهودهم في تحقيق الهدف من الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة في مرحلتها الأولى، لافتا إلى تكليفات المحافظ بأهمية الاستعداد الجيد والاستمرارية في تقديم التسهيلات المطلوبة لأعمال المرحلة الثانية من الحملة التنشيطية، والتي ستنطلق 21 مارس وتستمر حتى 25 من نفس الشهر، وتشمل 3 إدارات (بني سويف، ناصر، ببا) ويتم خلالها تقديم جميع الخدمات تنظيم الأسرة «بالمجان»، بجانب تنظيم ندوات توعية للسيدات على هامش الحملة عن رسائل تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، فضلا عن إقامة معارض لمنتجات نوادي المرأة بالوحدات الصحية ضمن فعاليات الحملة.