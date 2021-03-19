شكرا لقرائتكم خبر عن 6.2 مليار جنيه لـ314 نجعًا وقرية بالأقصر ضمن تطوير الريف المصرى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، إنه تم إنفاق نحو 6.2 مليار جنيه، في إطار تنفيذ برنامج تطوير 314 قرية ونجعًا بمركزى أرمنت وإسنا، ضمن مبادرة «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى لتطوير الريف المصرى.

وأضاف خلال لقاء موسع بمقر ديوان عام المحافظة، الخميس، لعرض ما تم تنفيذه من البرنامج على أرض الواقع، أن المرحلة الأولى تضمنت دخول مركز إسنا بـ27 قرية، تتضمن 220 تابعا، بإجمالى 3.6 مليار جنيه، ومركز أرمنت بـ7 قرى تتضمن 94 تابعا بإجمالى 2.6 مليار جنيه، وفقا لأهمية الحوار مع المواطنين وممثليهم من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وكذلك ممثلى البرنامج الرئاسى من الشباب من محافظة الأقصر.

وتم، خلال اللقاء، عرض فيديو توضيحى تناول ما تم تنفيذه على أرض الواقع من مشروعات بكافة القطاعات، مثل مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء ورصف الطرق وغيرها من الخدمات، وكذلك ما سيتم تنفيذه مستقبلا، وعرض محاور تنفيذ المبادرة، قبل أن ينطلق حوار مفتوح مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ من أبناء محافظة الأقصر.

وشدد محافظ الأقصر، على ضرورة التكاتف بين الجميع، تنفيذيين ونوابا ومواطنين بكافة أطيافهم، من أجل تحقيق الهدف المنشود، وتعظيم الاستفادة من تلك المشروعات، وأهمية الحفاظ عليها وعلى المكتسبات الناتجة عن تنفيذها، وأن مبادرة «حياة كريمة»، هي مبادرة مستمرة على كافة المستويات وفى كافة المراحل، وخاصة بعد الانتهاء من تنفيذ المشروعات داخل القرى بكافة مراكز مصر التي سيتم تناولها تباعا.

ويُنَفذ برنامج تطوير القرى المصرية تحت الرعاية المباشرة للرئيس، ويشرف عليه بشكل مباشر رئيس مجلس الوزراء، وتشارك كل أجهزة الدولة في التخطيط له وتنفيذه، وتتولى أجهزة وزارة الإسكان والهيئة الهندسية للقوات المسلحة أعمال الإشراف على تنفيذ كافة المشروعات الإنشائية، حيث تم تقسيم المراكز المختارة بواقع 24 مركزا تحت إشراف الإسكان، و27 مركزا تحت إشراف الهيئة الهندسية.

وتبلغ الاستثمارات المتوقعة لهذا البرنامج خلال 3 سنوات، 515 مليار جنيه، فيما يبلغ متوسط الاستثمارات لكل مركز 3 مليارات جنيه، ويعد البرنامج الرئاسى الجديد تعبيرا عن النجاح الذي حققته الدولة المصرية في برنامج الإصلاح الاقتصادى الذي بدأته الدولة منذ عام 2014، واستكمالا لحركة البناء والعمران التي طالت كل شبر في أرض مصر خلال السنوات الست الماضية، وجاء الوقت الذي يجنى فيه الريف المصرى ثمار هذا الإصلاح، حيث يهدف البرنامج إلى التطوير الشامل للبنية الإساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية في كافة القرى، فضلا عن تحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية بكل قرية في محافظة الأقصر.

حضر اللقاء، محمد عبدالفتاح آدم، السكرتير العام للمحافظة، وقيادات الأجهزة التنفيذية، والنواب محمد بهجت الصن، وباهى أمين، ومحمد خليل العمارى، وزينب السلايمى، وأمانى الشعولى، وأعضاء مجلس الشيوخ، وائل زكريا الأمير، ومحمد عبدالعليم الضبعاوى، ومحمد عطاالله إسماعيل، بالإضافة لرؤساء القطاعات المختلفة ورئيس مركز إسنا ورئيس مركز أرمنت، ومنسقى برنامج حياة كريمة، وحسنى منصور، رئيس جهاز التعمير بالبحر الأحمر.