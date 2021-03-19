شكرا لقرائتكم خبر عن شمال سيناء تسجل 8 حالات شفاء من فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

سجلت محافظة شمال سيناء، اليوم الجمعة، حالة إيجابية و8 حالات شفاء جديدة من كورونا المستجد «كوفيد-19».

وقال الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة في شمال سيناء، إنه تم تسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم، مشيرا إلى أن إجمالي عدد الحالات الإيجابية المصابة بالفيروس يبلغ 329 حالة، وعدد حالات الوفاة يبلغ 114 حالة على مستوى المحافظة منذ بداية الجائحة.

وأكد شوكة شفاء 8 حالات جديدة ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1937 حالة، مع وجود 7 حالات تحت الحجز للعلاج بالمستشفيات و57 حالة أخرى تحت العزل المنزلى.