شكرا لقرائتكم خبر عن حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات بمدينة الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت شرطة المرافق بمحافظة الأقصر اليوم الجمعة حملة مكبرة داخل مدينة الأقصر تحت إشراف اللواء أشرف منير نائب مدير أمن الأقصر الحكمدار واللواء رفعت عبدالصمد مساعد مدير الأمن وبقيادة المقدم خالد الغول مدير شرطة المرافق بالأقصر بمناطق الكرنك، نجع الطويل، شرق السكة وشوارعابو الجود، الصنايع، المدينة، التلفزيون، المنشية .

وأسفرت الحملة عن تحرير 140محضر تضمنت 24محضر أشغالات، 7محاضر نظافة عامة، 31محضر مضبوطات متنوعة، 2 محضر لمقاهى تقدم شيشة وضبط 12 شيشة، و9 محضر لباعة جائلين، و67ازالات إدارية كما تم ضبط عدد 5 ميكروفونات ازعاج من الباعة الجائلين.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء خالد عبدالحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الاقصر بتكثيف مجهودات شرطة المرافق لرفع الإشغالات والتعديات على الطرق الرئيسية والجانبية وتحقيق الانضباط العام ومتابعة المقاهى والمطاعم على مستوى مراكز ومدن المحافظة.