شكرا لقرائتكم خبر عن صحة الشرقية : حملات مكثفة لتطهير وتعقيم دور العبادة والمنشآت الصحية والخدمية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت فرق إدارة مكافحة ناقلات الأمراض بمديرية الشؤون الصحية في الشرقية بالاشتراك مع الفرق التابعة للإدارات الصحية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، من حملات التطهير والتعقيم لدور العبادة، وجميع المنشآت الصحية وغيرها من المنشآت الأخري، والتي تقدم خدمات للمواطنين، وأماكن التجمعات بالبنوك ومكاتب البريد، وماكينات الصرافة ومواقف السيارات، حيث تم تطهير جميع الأسطح والمكاتب الإدارية بالمنشآت الصحية وغيرها، والرش بالكلور بالنسب المحددة طبقاً لتعليمات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.

وفي سياق متصل، قامت الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المتوطنة بالمديرية، بتكثيف برنامج المقاومة، لمكافحة يرقات الذباب والذباب البالغ على تجمعات القمامة بأجهزة الضباب، ومواتير الرش الأرضية، والرشاشات الظهرية لمكافحة الحشرات الزاحفة بدورات المياه، ومقالب القمامة العمومية وتجمعاتها، والقيام بأعمال مكافحة القوارض، والترصد الحشري لليرقات بالتجمعات المائية، والإلتزام بالتعليمات في المقاومة الصباحية والمسائية في جميع مراكز ومدن المحافظة.

وأوضح الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة في الشرقية أن هذه الإجراءات الإحترازية تأتي ضمن خطة الدولة الوقائية في ظل الظروف الراهنة، لتجنب إنتشار العدوي، مقدماً الشكر لجميع فرق العمل على المجهود المبذول، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين بالمحافظة.