شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يستمع لمطالب سيدة أثناء تفقد تطوير شبكة الطرق بالقاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد ظهر الجمعة، الأعمال الإنشائية الخاصة بتطوير شبكة الطرق والمحاور بالقاهرة.

قال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى تابع خلال الجولة مشروعات تطوير الطرق والمحاور الرئيسية وشبكة الكبارى الجديدة بمنطقة محور الشهيد ومحور شنزو آبى الذي يربط حى مدينة نصر، ومنطقة شرق القاهرة بأحياء التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة والتجمعات السكانية والعمرانية الجديدة على امتداد طريق السويس حتى العاصمة الإدارية الجديدة، ما ساهم بشكل كبير في سهولة حركة المواطنين والمركبات، وإنهاء التكدس المروري بتلك المناطق، وقد اطلع الرئيس على مستجدات الأعمال الجارية لتطوير مدينة الأمل من طرق وخدمات شاملة.

كما تفقد الرئيس أعمال تجديد والتطوير الشامل لحديقة الطفل بالحي السادس بمدينة نصر، والتقى بإحدى السيدات من المواطنات التي تصادف وجودها، حيث استمع لها وناقشها في بعض المطالب التي عرضتها.

اطلع الرئيس من المسؤولين في أحد مواقع العمل بمنطقة التجمع الخامس على الموقف التنفيذى لعدد من المحاور والطرق موجها بضمان توفير كافة الخدمات اللازمة للمركبات ومرتادي الطرق الجديدة أخذاً في الاعتبار الأهمية الكبرى لتلك المحاور في تعزيز عملية التنمية وتنظيم الحركة المرورية وسرعة التنقل.