شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة جنوب الوادي تحصل على مراكز مميزة في مهرجان مراكز الفنون بالجامعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حصل مركز الفنون بجامعة جنوب الوادى تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوى رئيس الجامعة على المركز الثانى في مجال الموسيقى على مستوى جامعات مصر ، كما حصلت الجامعة – أيضاً – على المركز الثالث على مستوى الجامعات في مجال المسرح والفنون التعبيرية، وذلك في مسابقات ختام مراكز الفنون بالجامعات، الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة ممثلة في الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية للموسم الثالث، والذي تم بمشاركة 1500 مشارك من 16 جامعة مصرية، بإشراف الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة.

وفي الجوائز الفردية، حصد الطالب عبد الله جمال على المركز الأول في مجال الموسيقى على مستوى الجامعات كما حصل الطالب محمد قناوى على المركز الثالث في جائزة أفضل ممثل على مستوى الجامعات، كما حصلت الجامعة على جائزة أفضل سينوغرافيا عن عرض حيضان الدم.

وقال الدكتور يوسف غرباوى رئيس جامعة جنوب الوادى إن الجامعة تهتم بمشاركة طلابها في مختلف الأنشطة الطلابية، مؤكداً أن هذه المراكز المتقدمة تعكس الجهد المشترك بين الطلاب وإدارة الجامعة، وأشار إلى أن الأنشطة الطلابية هي الرافد الثاني لبناء شخصية الطالب لأنها تكمل العملية التعليمية وتساهم في أداء دور الجامعة من خلال مشاركة الطلاب في اللقاءات الخارجية والتي تساعد على تحقيق المراكز المتقدمة التي تساهم في رفع اسم جامعة جنوب الوادي.