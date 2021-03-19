شكرا لقرائتكم خبر عن الأمين العام للآثار يعلن ترميم 4 كباش من 19 بـ معبد الكرنك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار ترميم تماثيل الكباش الموجودة في الفناء الأول من معبد الكرنك، وتابع ترميم الصف الشمالي من مجموعة التماثيل الـ ١٩ الموجودة.

ترميم ٤ تماثيل كباش جديدة بمعبد الكرنك

وأوضح وزيري أن مجموعة المرممين المصريين الذين يشرفون على أعمال ترميم ورفع كفاءة التماثيل بذلوا مجهودا كبيرا لجمع الكباش المكسرة والمحطمة بشكل كبير، موضحاً أنه تم تجميع التماثيل وإزالة الحبس والطوب الأحمر والترميمات القديمة، وقد كانت في حالة سيئة من الحفظ بسبب أعمال الترميم الخاطئة التي أجريت عليها أوائل السبعينيات، حيث تم وقتها ترميم ورفع هذه الكباش على طبقة من الرديم الحديث المغطى بمونة من الأسمنت والطوب الأحمر، وقطع صغيرة من الأحجار، ما أثر سلبا عليها، وسمح بتسرب المياه الجوفية بين الجزء السفلي لها، والتي أدت إلى تحويل بعض أجزاء من قاعدة الكبش إلى بودرة رملية.

ترميم ٤ تماثيل كباش جديدة بمعبد الكرنك

وتابع رئيس المجلس الأعلى للآثار أنه تم الانتهاء من ترميم ورفع كفاءة ٤ تماثيل من الكباش ويستمر فريق المرممين فى رفع كفاءة وتطوير الـ ١٥ كبشا الباقية فى الصرح الاول من معبد الكرنك ، والانتهاء منها خلال الفترة المقبلة.

ترميم ٤ تماثيل كباش جديدة بمعبد الكرنك

وأشار إلى أنه تمت إزالة الأسمنت الأسود من صف التماثيل الشمالي من كل كبش من التماثيل على حدة ، موضحاً انه يتم عمل احلال وترميم وتجديدها بمواد ترميمية تتناسب مع الحجر الرملى.