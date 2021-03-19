شكرا لقرائتكم خبر عن صحة الإسكندرية : 10 عيادات متنقلة لفحص 1973 مواطنا بالمجان بعزبة محسن (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت مديرية الشؤون الصحية في الإسكندرية بالتنسيق مع إدارة القوافل العلاجية بوزارة الصحة، قافلة علاجية مجانية أمس لعلاج أهالى عزبة محسن شرق المدينة بالمجان.

وقال الدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة في الإسكندرية إن القافلة ضمت 10 عيادات طبية في تخصصات الجراحة والأطفال والباطنة والنساء والعظام والعيون والأمراض الجلدية والتناسلية وتنظيم الأسرة والأسنان، وشارك فيها 50 عضو من العاملين بمديرية الشؤون الصحية في الإسكندرية والوحدات التابعة لها ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال.

وأوضح «السقعان» أنه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبى على 1973 مريض تم صرف العلاج مجانا بالكامل لهم، وتحويل 63 حالة إلى المستشفيات التابعة للمديرية لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية أو استصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.

"صحة الاسكندرية": 10 عيادات متنقلة لفحص 1973 مواطنا بالمجان بعزبة محسن (صور)

"صحة الاسكندرية": 10 عيادات متنقلة لفحص 1973 مواطنا بالمجان بعزبة محسن (صور)

"صحة الاسكندرية": 10 عيادات متنقلة لفحص 1973 مواطنا بالمجان بعزبة محسن (صور)

"صحة الاسكندرية": 10 عيادات متنقلة لفحص 1973 مواطنا بالمجان بعزبة محسن (صور)

"صحة الاسكندرية": 10 عيادات متنقلة لفحص 1973 مواطنا بالمجان بعزبة محسن (صور)

من جانبه، قال الدكتور ممدوح الجميل، منسق القوافل العلاجية في الإسكندرية، إنه تم إجراء 357 تحليلا طبيا مختلفا بالمجان، علاوة على فحص 62 من الزوار ومرافقي المرضى بغرض الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر، كما قامت القافلة بإجراء التثقيف الصحى لعدد 657 مواطن في عدد من الموضوعات الصحية.

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