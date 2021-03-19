شكرا لقرائتكم خبر عن وزير السياحة ييحث مع مستثمري طابا مقترحات التنمية السياحية بالمدينة والان مع تفاصيل الخبر
جاء ذلك الاجتماع للاستماع للمشاكل التي تواجه هؤلاء المستثمرين وآرائهم ومقترحاتهم لدفع التنمية السياحية بالمدينة، وبحث آليات تنشيط حركة السياحة الداخلية، وعودة طابا الى ما كانت عليها قبل سنوات.
واستهل وزير السياحة والآثار، اللقاء بالتأكيد على أن الدولة لا تدخر جهداً في سبيل النهوض بالقطاع السياحي كونه أحد أهم روافد الاقتصاد القومي، لافتاً إلى أن القيادة السياسية والحكومة تقوم بتذليل كافة العقبات الممكنة لدفع العمل في القطاع السياحي وتقديم الدعم اللازم للتخفيف عن كاهل هذا القطاع الهام خاصة وأن القطاع الخاص هو شريك النجاح والقاطرة الحقيقية للنهوض بهذا القطاع الحيوي.
وأكد علي أن طابا مدينة تجمع بين العديد من الأنماط السياحية المختلفة فهي مدينة ذات موقع سياحي متميز لما بها من شواطئ خلابة وطبيعة دافئة وفنادق فخمة، كما أن بها جزيرة فرعون التي يوجد بها قلعة صلاح الدين الأثرية.
وخلال اللقاء، أشاد المستثمرون بالطرق الجديدة التي تم انشائها لتمهيد وتسهيل حركة الوصول الى المدينة، كما تم مناقشة إمكانية زيادة الخدمات بالمنطقة وتسيير عدد من رحلات الطيران الى مطار طابا، كما أشادوا بحرص الوزير المستمر على لقائهم بمدينة طابا للاستماع إليهم ولآرائهم.
وتم خلال الاجتماع مناقشة بعض المشكلات التي تواجه قطاع السياحة بطابا مع طرح مقترحات لحلها، لعودة طابا كما كانت عليه قبل سنوات، بالإضافة إلى مناقشة مقترحات تنشيط السياحة الداخلية لطابا.