شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات.. الكهرباء: 42% نسبة مشاركة الطاقة المتجددة فى الشبكة القومية بحلول 2035 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت دواوين الوزارات اليوم الجمعة، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد ”الخليج 365” حصاد الوزارات على مدار اليوم.

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الكهرباء: 42% نسبة مشاركة الطاقة المتجددة فى الشبكة القومية بحلول 2035