شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تجتاز تفتيش "الأيوزا" بنجاح وتجدد اعتماد أعلى شهادات السلامة والجودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتازت شركة مصر للطيران للخطوط الجوية تجديد اعتماد شهادة الأيوزا الدولية (IOSA) بنجاح، وذلك بعد التفتيش الذى تم بواسطة وفد من شركة (Quali- audit) المعتمدة من الاتحاد الدولى للنقل الجوى (IATA)، وذلك تأكيدا على التزامها باتباع كافة المعايير الدولية في مجالات صناعة النقل الجوي المختلفة.

وأشاد الطيار رشدي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران بالجهد الرائع الذي بُذل بواسطة فريق العمل بالشركة، وفِي ظل الظروف الصعبة التي تمر بها الطيران بالعالم أجمع نتيجة تداعيات فيروس كورونا، وهذا ما أكد عليه فريق المراجعين الذين قاموا بالتفتيش على الشركة لتجديد اعتماد شهادة الأيوزا، حيث تعد هذه هي المرة التاسعة للشركة لتجديد شهادة ال IOSA منذ الحصول عليها في عام 2004، مؤكدا أن جميع شركات مصر للطيران تحرص دائماً علي تطبيق أعلى معايير السلامة والجودة في أنشطتها المختلفة تضع الالتزام بتطبيق هذه المعايير علي قمة أولوياتها .

وأعرب الطيار عمرو أبو العينين رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، عن سعادته باجتياز الشركة هذا التفتيش، مؤكدا أن تجديد اعتماد شهادة الأيوزا يُعد إثباتاً على الجهود التي تبذلها الشركة في تطبيق أعلى معايير السلامة والجودة في مجالاتها المختلفة، مما يساهم في تطوير الخدمة المقدمة للعملاء.

وأضاف رئيس الخطوط الجوية، أن شركة مصر للطيران للخطوط الجوية حصلت علي تجديد شهادة الأيوزا بعد خضوعها للتفتيش والمراجعة على كافة أدلة العمل بالشركة وآلية تطبيقها بما يضمن فاعليتها وملائمتها للتشغيل بكافة الأنشطة بالشركة، حيث تم إجراء هذا التفتيش من خلال قائمة تحققية شملت ما يقرب من 1000 معيار ومطلب تشريعي متعلق بسلامة الطيران وجودة النظم وإجراءات التشغيل بالشركة.

وتعد شهادة الأيوزا "IOSA" أعلى نظام تقييم معترف به دولياً في مجال السلامة والجودة، حيث تهدف إلى تقييم أنظمة الإدارة، والسلامة والجودة، والهياكل التنظيمية، و السياسات الخاصة بشركات الطيران بهدف ضمان سلامة العمليات والأنشطة المختلفة وأيضًا التحسين المُستمر والمحافظة علي كفاءة تشغيل شركات الطيران وتطبيق أعلى معايير السلامة.