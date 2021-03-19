شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يتفقد تطوير شبكة الطرق بالقاهرة ويستمع لمطالب سيدة بمدينة نصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم الجمعة، الأعمال الإنشائية الخاصة بتطوير شبكة الطرق والمحاور بالقاهرة.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسى تابع خلال الجولة مشروعات تطوير الطرق والمحاور الرئيسية وشبكة الكبارى الجديدة بمنطقة محور الشهيد ومحور شنزو آبى الذى يربط حى مدينة نصر، ومنطقة شرق القاهرة بأحياء التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة والتجمعات السكانية والعمرانية الجديدة على امتداد طريق السويس حتى العاصمة الإدارية الجديدة، الأمر الذي ساهم بشكل كبير فى سهولة حركة المواطنين والمركبات، وإنهاء التكدس المروري بتلك المناطق، وقد اطلع الرئيس على مستجدات الأعمال الجارية لتطوير مدينة الأمل من طرق وخدمات شاملة.

كما تفقد الرئيس كذلك أعمال تجديد والتطوير الشامل لحديقة الطفل بالحي السادس بمدينة نصر، وقد التقى بإحدى السيدات من المواطنات التى تصادف وجودها، حيث استمع لها وناقشها فى بعض المطالب التى عرضتها.

واطلع الرئيس، من المسئولين فى أحد مواقع العمل بمنطقة التجمع الخامس على الموقف التنفيذى لعدد من المحاور والطرق موجها بضمان توفير كافة الخدمات اللازمة للمركبات ومرتادي الطرق الجديدة أخذاً في الاعتبار الأهمية الكبرى لتلك المحاور فى تعزيز عملية التنمية وتنظيم الحركة المرورية وسرعة التنقل.