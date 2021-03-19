شكرا لقرائتكم خبر عن "متنزلش من العربية".. أهم النصائح للقيادة الآمنة فى الشبورة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت الإدارة العامة للمرور عدد من النصائح لقيادة السيارات أثناء الشبورة المائية منعا لوقوع أى حوادث وكان على رأس تلك النصائح تأجيل الرحلة قدر الإمكان.

وجاء ضمن نصائح المرور إضاءة جميع أنوار السيارة وخاصة أنوار الشبورة وفتح زجاج السيارة والسير بسرعة منخفضة واستعمال مساحات المطر وآلة التنبيه على فترات متقطعة وتثبيت السرعة ومضاعفة مسافة الأمان والسير في منتصف الطريق بالإضافة إلى عدم التخطى السيارات.

وشددت إدارة المرور على أنه فى حالة تعرض السيارة لعطل فنى فإنه يجب تجنيب السيارة أقصى اليمين وتشغيل كافة الأنوار والانتظار وتثبيت المثلث العاكس وعدم النزول من السيارة نهائيا والاتصال برقم 01221110000.