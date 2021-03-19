شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح 13 مسجدا جديدا بمديرية أوقاف أسيوط.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتح اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، مسجد عباد الرحمن – بنى عدى – مركز منفلوط مديرية أوقاف أسيوط اليوم الجمعة، وألقى خطبة الجمعة الدكتور عاصم محمود، قبيصى وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، تحت عنوان "الحق فى القرآن الكريم وتطبيقاته فى حياتنا" بحضور القيادات الشعبية والتنفيذية والدعوية بالمحافظة.

وأشاد محافظ أسيوط، بدور الأوقاف فى عمارة بيوت الله وفرشها والحرص عليها.

والمساجد التى تم افتتاحها ضمن خطة الإحلال والتجديد هى :

1.مسجد : أولاد إسماعيل – النواورة- مركز البداري.

2. مسجد : الرحمن– القوصية- مركز القوصية.

3. مسجد : أبو بكر الصديق – منشية خشبة –مركز القوصية.

4.مسجد : الرحمن الغربى – بنى هلال – مركز القوصية.

5. مسجد :التقوى- دير القصير- مركز القوصية.

6.مسجد : الهدى- القصير– مركز القوصية.

7.مسجد : العسقلانى – باقور- مركز أبو تيج.

8.مسجد : آل السويفى – بنى سميع – مركز أبو تيج.

9. مسجد : سيف الله خالد بن الوليد- بنى رافع-مركز منفلوط.

10. مسجد : أبو بكر الصديق – بنى عدى البحرية-مركز منفلوط.

11. مسجد : مهنى غيث-عرب العمايم- مركز منفلوط.

12. مسجد: الأنوار المحمدية- عزبة الجيش –منقباد –أسيوط.

13. مسجد: بلال بن رباح-أسيوط الجديدة –مركز الفتح.



خطبة الجمعة



صلاة الجمعة