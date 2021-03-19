الجيزة: رفع 400 ألف طن مخلفات بجميع أنحاء المحافظة في فبراير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد مسعد :

قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إن المحافظة تولي اهتماماً كبيرا بمنظومة النظافة من خلال رفع تراكمات القمامة والمخلفات بكافة الأنحاء، من خلال المتابعة الدائمة والميدانية لكافة الأحياء والمراكز والمدن؛ لرفع مستوي النظافة بالشوارع الرئيسية والفرعيه وعدداً من المناطق التى بحاجة إلي تكثيف دوريات العمل بها؛ إضافة الى شركات النظافة العاملة بالمحافظة والتى يصل عددها الى 25 شركة وجارى التعاقد لدخول شركات أخرى فى الخدمه فى إطار تدعيم منظومة النظافة بالجيزة.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن المحافظة تمكنت خلال شهر فبراير من رفع ما يزيد عن 400 ألف طن من المخلفات والقمامة بمختلف القطاعات، وتفصيلها كالأتى:-

فى الفترة من 27/1/2021 وحتى 3/2/2021: تم رفع 100034 طن تقريباً.

فى الفترة من 4/2/2021 وحتى 8/2/2021: تم رفع 62053 طن تقريباً.

فى الفترة من 9/2/2021 وحتى 12/2/2021: تم رفع 48516 طن تقريباً.

فى الفترة من 13/2/2021 وحتى 16/2/2021: تم رفع 46502 طن تقريباً.

فى الفترة من 17/2/2021 وحتى 20/2/2021: تم رفع 48423 طن تقريباً.

فى الفترة من 21/2/2021 وحتى 24/2/2021: تم رفع 48371 طن تقريباً.

فى الفترة من 25/2/2021 وحتى 28/2/2021: تم رفع 47613 طن تقريباً.

وشدد محافظ الجيزة، على رئيس هيئة النظافة والتجميل ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة التواجد الدائم والمتابعة الميدانية بالشوارع والميادين، على أن يتم المراجعة الدورية لكافة الأجهزة والمعدات والسيارات المستخدمة وإجراء الصيانة لها، وجاهزية المحطات لإستقبال كميات المخلفات الواردة من مختلف القطاعات.